Как ввезти электромобиль в Казахстан без пошлин и налогов

В департаменте госдоходов Мангистауской области сообщили, что казахстанец с постоянным местом жительства в стране может один раз ввезти электромобиль для личного пользования без уплаты таможенных пошлин и налогов. Это разрешено согласно правилам ЕАЭС (Приложение 3 к Решению Совета ЕЭК №107 от 20 декабря 2017 года «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования»).

Чтобы пройти таможенное оформление, нужно обратиться на таможенный пост и предъявить:

удостоверение личности,

документы на автомобиль (подтверждающие право собственности),

транспортные документы (CMR, ТТН, инвойс, ПТС),

заполнить пассажирскую таможенную декларацию

При этом за оформление и подачу декларации платить не нужно. Однако есть ограничение — в течение трёх лет с момента оформления запрещено передавать этот электромобиль гражданам РФ или тем, кто постоянно проживает в России.

Напомним, к началу 2025 года в Западно-Казахстанской области было зарегистрировано всего 66 электромобилей и работала лишь одна зарядная станция.