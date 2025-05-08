На стеллажах зала Боевой славы музея Г.Тукая выставлены копии автомобилей, танков, пушек, зенитных установок, бронекатеров, аэросаней, выпускавшихся заводами бывшего СССР в годы Великой Отечественной войны.

Мастер игрушечных моделей Марат Багаутдинов рассказывал о военной технике: автомобилях, танках, катерах, мотоциклах, броневиках и пушках, которые изготовляли во время Великой Отечественной войны не только в Советском Союзе, но и в Германии, Америке, Англии, Венгрии, Италии, Франции. В основном у коллекционера техника довоенного и военного периода, та, что участвовала в войне – всего около 400 моделей.

– Есть минный трал советского выпуска и немецкого. К нему прикрепляли танки, чтобы пройти по минному полю и не подорваться. Есть легкие танки – Т-26, много башенные. Легковые автомобили, бронеавтомобили времен войны, которые участвовали в боях. А вот несколько экспериментальных бронеавтомобилей: то есть их по каким-то причинам не собрали и не выпустили. Химические танки были, которые изобрели для использования во время химических выбросов отравляющих веществ, – рассказывает Марат Багаутдинов.

На стеллажах расположилась техника, которая выпускалась ополченцами в Ленинграде специально для защиты: танки и бронеавтомобили. Их делали из простых автомобилей: обшивали металлом, на них ставили пушки и пулеметы.

– Здесь танки, самоходки на базе Т-26 – это лаборатория советского танкостроения. Это все модели танков, которые выпускались в годы войны на Ленинградском заводе. Там же делали трех башенные танки Т-28. Вот зенитная установка, транспортер для боеприпасов даже изобрели. Т-35 изготавливали в Харькове. В городе Выкса был металлургический завод где выпускали легкие бронеавтомобили. В годы войны также выпускали средние бронеавтомобили в г. Ижоре под Ленинградом, – продолжает коллекционер.

Марат Багаутдинов не просто делает эти модели, но и изучает всю их подноготную, разные истории, связанные с конкретной моделью.

– На заводах инженеры и проектировщики сутками сидели над чертежами, чтобы придумать тяжелые или облегченные модели. Так изобрели легкие танки Т-60 и Т-70, которые немцы называли неистребимая саранча. Далее была модель плавающих танков, чтобы легко переправляться по воде. Изобрели на Харьковском танковом заводе и быстроходные танки БТ, которые могли двигаться как на гусеницах, так и на колесах, – объясняет мастер моделей.

На полке рядом с танками разной модификации Т-34 расположились противотанковые пушки на колесах и гаубицы на гусеницах, которые предназначались для поражения целей на дальних дистанциях, уничтожения дотов, фортов и других укреплений противника. Впервые такая гаубица была применена во время Советско-финляндской войны 1939-1940-х годов для прорыва укреплений линии Маннергейма. За это финны гаубицу прозвали «кувалдой Сталина».

Есть полка со знаменитой «Катюшей». Можно увидеть какие были разные модификации, изготовленные на базе тягачей, танков, даже на санях и просто стационарные. Война шла и на железной дороге: бронепоезда, бронедрезины тоже оказывали большое влияние на ход войны, ведь бронепоезд – это огромная боевая мощь.

Есть отдельно стенд с немецкой техникой: Т-4, «Пантера», «Фердинанд», «Королевский тигр», знаменитый сверхтяжелый 188 тонн «Маус» – желтые, пятнистые, полосатые – все они имеют маскировочную окраску.

Много в музейном зале и сюжетных диорам, которые Марат делает своими руками. Один из сюжетов, который меня поразил – собака, на спину которой прикреплено взрывное устройство, бежит под танк, чтобы взорвать его. Таких животных специально обучали и применяли при обороне Сталинграда, под Москвой.

Любовь к военной технике у Марата Багаутдинова началась с 10 класса, когда он увлекся чтением журнала «Техника молодежи». Потом повлиял просмотр польского фильма «Четыре танкиста и собака». Затем как все мальчишки клеил самолеты, но душа легла к танкам. С тех пор у него набралось несколько десятков уменьшенных копий машин советского и постсоветского автопрома.

Оксана КАТКОВА