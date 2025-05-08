На начало 2025 года, из 22,4 тысяч призванных на срочную военную службу заемщиков отсрочку по займам получили 20,1 тысячи человек. Общая сумма предоставленных отсрочек составила 7,5 миллиарда тенге.

Отсрочка по кредиту для военнослужащих: что нужно знать?

С 2024 года граждане, проходящие срочную военную службу в вооруженных силах РК, получили право на отсрочку исполнения своих обязательств по микрокредитам и банковским займам. Об этом сообщается на сайте Fingramota.kz. Согласно правилам, на весь срок службы и в течение 60 дней после демобилизации предоставляется отсрочка по выплатам без начисления процентов, штрафов и пени.

По данным на начало 2025 года, из 22,4 тысяч призванных на срочную военную службу заемщиков отсрочку по займам получили 20,1 тысячи человек. Общая сумма предоставленных отсрочек составила 7,5 миллиарда тенге.

Что нужно сделать для получения отсрочки?

Отсрочка предоставляется без заявления: данные о призыве передаются министерством обороны в кредитное бюро, а затем — в банки и микрофинансовые организации. Банки и микрофинансовые организации обязаны оформить отсрочку в течение 15 календарных дней с момента получения уведомления.

Информирование осуществляется письменно или онлайн без необходимости личного присутствия или подписания дополнительных соглашений. Мера распространяется на основной долг и начисляемое вознаграждение.

Также на период отсрочки запрещено начисление штрафов, пеней и применение мер взыскания. В случае досрочного исключения из списков воинской части отсрочка сохраняется еще на 60 дней.

При желании отказаться от отсрочки, заемщик вправе направить письменное заявление в течение 14 календарных дней со дня получения уведомления банком, в таком случае кредитор отменяет применение отсрочки.

Отсрочка не предоставляется, если по кредиту уже вынесено судебное решение, заключено мировое соглашение или оформлена исполнительная надпись.

В случае неполучения отсрочки в автоматическом порядке, военнослужащий может:

направить письменное заявление в финансовую организацию;

обратиться в агентство по регулированию и развитию финансового рынка.

Отметим, что 9 апреля 2025 года депутаты мажилиса парламента РК одобрили во втором чтении законопроект по вопросам развития финансового рынка и защиты прав потребителей финансовых услуг, В числе поправок - введение запрета на предоставление займов военнослужащим на период прохождения ими срочной воинской службы.