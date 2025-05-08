Демалыс күндері облыс оталығында ауылшаруашылық өнімдері қойылған жәрмеңке өтеді. Бұл туралы Орал қаласының әкімдігі хабарлады. Сенбі күні жәрмеңке Ықсанов көшесінің тас жолы жөндеуге жабылғанына байланысты өнімдер уақытша «Депо» базарында саудаланбақ. Ал, 11 мамырда жәрмеңке «Жәңгір хан» сауда үйінің алаңында ұйымдастырылады. Қала тұрғындары таңғы тоғыздан түскі бірге дейін сауда жасай алады.
