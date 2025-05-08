На сетях проведут гидравлические испытания.

Как сообщили в АО «Жайыктеплоэнерго», с 12 мая будет производиться подготовка к гидравлическим испытаниям на плотность и прочность тепломагистрали Nº7 совместно с внутриквартальными тепловыми сетями города, которые проходят по:

пр. Н. Назарбаева

ул. А.Кердери

ул.Курмангазы

пр.Абая, ул

ул. Т.Масина,

ул.Ескалиева

ул. Сарайшык

ул. Ж.Молдагалиева

ул. Г.Караша

ул.К. Жумагалиева,

р-н ЗКГУ

ДП

Обл.больницы

заводов «Зенит» и «Гидроприбор»,

р-н Школьника

Юбиляра

ул. Х.Доспановой

ул. М.Маметовой

ул. А.Молдагуловой

р-н Железнодорожного вокзала.

Гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность давлением начнутся 13 мая с 9.00 и будут периодически повторяться в течение месяца. На период испытаний потребителями должна быть отключена внутренняя система отопления, горячего водоснабжения и вентиляции на тепловых пунктах и узлах управления.

В АО «Жайыктеплоэнерго» отметили, что на период испытаний запрещается находиться и производить любые работы в местах прохождения трубопроводов тепловых сетей и тепловых колодцев. В случае порывов трубопроводов, утечки теплоносителя горожан попросили сообщать по телефонам: 24-04-08, 24-01-63.

Тепловые сети, выдержавшие испытания, будут включены досрочно с подачей горячей воды.