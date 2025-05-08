Как сообщили в АО «Жайыктеплоэнерго», с 12 мая будет производиться подготовка к гидравлическим испытаниям на плотность и прочность тепломагистрали Nº7 совместно с внутриквартальными тепловыми сетями города, которые проходят по:

  • пр. Н. Назарбаева
  • ул. А.Кердери
  • ул.Курмангазы
  • пр.Абая, ул
  • ул. Т.Масина,
  • ул.Ескалиева
  • ул. Сарайшык
  • ул. Ж.Молдагалиева
  • ул. Г.Караша
  • ул.К. Жумагалиева,
  • р-н ЗКГУ
  • ДП
  • Обл.больницы 
  • заводов «Зенит» и «Гидроприбор», 
  • р-н Школьника
  • Юбиляра
  • ул. Х.Доспановой
  • ул. М.Маметовой
  • ул. А.Молдагуловой
  • р-н Железнодорожного вокзала.

Гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность давлением начнутся 13 мая с 9.00 и будут периодически повторяться в течение месяца. На период испытаний потребителями должна быть отключена внутренняя система отопления, горячего водоснабжения и вентиляции на тепловых пунктах и узлах управления.

В АО «Жайыктеплоэнерго» отметили, что на период испытаний запрещается находиться и производить любые работы в местах прохождения трубопроводов тепловых сетей и тепловых колодцев. В случае порывов трубопроводов, утечки теплоносителя горожан попросили сообщать по телефонам: 24-04-08, 24-01-63.

Тепловые сети, выдержавшие испытания, будут включены досрочно с подачей горячей воды.