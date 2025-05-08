Как сообщили в АО «Жайыктеплоэнерго», с 12 мая будет производиться подготовка к гидравлическим испытаниям на плотность и прочность тепломагистрали Nº7 совместно с внутриквартальными тепловыми сетями города, которые проходят по:
- пр. Н. Назарбаева
- ул. А.Кердери
- ул.Курмангазы
- пр.Абая, ул
- ул. Т.Масина,
- ул.Ескалиева
- ул. Сарайшык
- ул. Ж.Молдагалиева
- ул. Г.Караша
- ул.К. Жумагалиева,
- р-н ЗКГУ
- ДП
- Обл.больницы
- заводов «Зенит» и «Гидроприбор»,
- р-н Школьника
- Юбиляра
- ул. Х.Доспановой
- ул. М.Маметовой
- ул. А.Молдагуловой
- р-н Железнодорожного вокзала.
Гидравлические испытания тепловых сетей на плотность и прочность давлением начнутся 13 мая с 9.00 и будут периодически повторяться в течение месяца. На период испытаний потребителями должна быть отключена внутренняя система отопления, горячего водоснабжения и вентиляции на тепловых пунктах и узлах управления.
В АО «Жайыктеплоэнерго» отметили, что на период испытаний запрещается находиться и производить любые работы в местах прохождения трубопроводов тепловых сетей и тепловых колодцев. В случае порывов трубопроводов, утечки теплоносителя горожан попросили сообщать по телефонам: 24-04-08, 24-01-63.
Тепловые сети, выдержавшие испытания, будут включены досрочно с подачей горячей воды.