Три новых школы уже открыты, ещё шесть готовятся к вводу в 2025 году

В Западно-Казахстанской области с 2023 по 2025 годы в рамках Национального проекта реализуется масштабная программа по строительству девяти комфортных школ общей вместимостью 8100 мест. Проект направлен на улучшение условий обучения, сокращение дефицита ученических мест и внедрение новых стандартов образовательной инфраструктуры.

– Комфортная школа — это не просто новое здание. Это современное учебное пространство, соответствующее актуальным требованиям по безопасности, доступности и оснащённости. Каждое такое учреждение проектируется с учётом климатических условий региона, включает просторные кабинеты, лаборатории, спортивные залы, столовые, современные санузлы, а также зону отдыха для детей. В обязательном порядке учитываются потребности детей с ограниченными возможностями: наличие пандусов, лифтов, адаптированных санитарных комнат и навигации, - рассказал руководитель управления строительства ЗКО Алибек Антазиев.

На сегодняшний день завершено строительство трёх школ. 15 ноября 2024 года была сдана в эксплуатацию школа № 51 на 1500 мест в посёлке Деркул города Уральска. 25 декабря открылись ещё две — на 1500 мест в микрорайоне Балауса Уральска и на 1200 мест в селе Подстепное Теректинского района.

Шесть школ продолжают строиться:

Школа № 65 в Уральске (600 мест) — ТОО «Жайық жарығы», готовность — 61%.

Школа в п. Достык (Бәйтерекский район) (1200 мест) — ТОО «СФ АЛТИМ», готовность — 66%.

Школа в п. Трекин (Бәйтерекский район) (600 мест) — ТОО «Antarium Group», готовность — 71%.

Школа №1 в Аксай (Бурлинский район) (300 мест) — ТОО «Альтаир СК-7», готовность — 24%.

Школа №7 в Аксай (900 мест) — тот же подрядчик, готовность — 14%.

Школа в п. Пугачево (Бурлинский район) (300 мест) — ТОО «Жайык Сити», готовность — 43%.

Все школы оборудуются по единым стандартам: современные мультимедийные классы, лаборатории, библиотечно-информационные центры и системы безопасности. Ожидается, что к концу 2025 года все девять школ начнут работу, обеспечив детям региона достойные условия для учёбы и развития.

Напомним, первая комфортная школа в регионе распахнула свои двери в 2024 году в поселке Деркул. Трехэтажное здание занимает площадь более 15 тысяч квадратных метров. Ученики начальных классов (0–4) будут заниматься в правом крыле школы, а средние и старшие классы — в левом. Для комфортного обучения предусмотрено четыре спортивных зала: два для младших и два для старших классов.

В центральной части здания находятся актовый зал на 324 места, кабинет музыки, хореографический зал и столовая, разделенная на зоны для разных возрастных групп. В школе созданы коворкинг-зоны, читальные залы, а также благоустроенный двор, где можно отдохнуть или поиграть. Школьный участок площадью три гектара включает футбольное, баскетбольное и волейбольное поля, площадки для воркаута и национальных игр, а также игровые зоны для младших учеников.



