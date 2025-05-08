Информацию подтвердили в областной прокуратуре.

Трагедия произошла в ночь на восьмое мая в Теректинском районе. Во дворе своего дома совершил суицид сотрудник районной прокуратуры. Информацию подтвердили в областной прокуратуре.

– Факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований. Сотрудники полиции проводят расследования для выявления обстоятельств. Прокуратура области выражает соболезнования в связи со случившейся ситуацией, - сообщили в надзорном органе области.

Иную информация в интересах следствия в ведомстве разглашать не стали.

Отметим, что в социальных сетях распространяется информация, что погибшим является прокурор Теректинского района, подполковник юстиции 43-летний Галимбек Мухитов. Мужчина, якобы, повесился.

По информации на официальном сайте прокуратуры ЗКО, Мухитов Галымбек Алибекович родился в 1983 году в поселке Сайхин Бокейординского района. Образование высшее, окончил ЗКГУ имени М.Утемисова. В органах прокуратуры служил с 2006 года. У Мухитова остались жена и двое детей.