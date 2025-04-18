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Социум

Часть Уральска периодически будет оставаться без горячей воды

На внутриквартальных тепловых магистралях будут проводиться гидравлические испытания.
Арайлым Усербаева
Часть Уральска периодически будет оставаться без горячей воды

По данным единой службы ikomek109_bko, с 22 апреля на внутриквартальных тепловых магистралях ТМ-4, 8 будут проводиться гидравлические испытания. 

Жители микрорайонов 4, 5, Конаева, строитель, Астана, Северо-Восток, Автопарк, а так же проспекта Абулхаир хана, района Айгуль, улиц Оракбаева, Громова, Тюленина, Айталиева и района СОШ №31 в течение месяца будут отключаться от горячего водоснабжения. 

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Во время испытаний запрещается проводить какие-либо работы и находиться рядом с тепловыми сетями и местами, где проходят тепловые котлы. Районы, прошедшие испытания, будут раньше срока подключаться к горячему водоснабжения. В случае каких-либо непредвиденных ситуаций на теплосетях горожане могут обращаться по номерам: 24-04-08, 24-01-63. 

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