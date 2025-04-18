Часть Уральска периодически будет оставаться без горячей воды

По данным единой службы ikomek109_bko, с 22 апреля на внутриквартальных тепловых магистралях ТМ-4, 8 будут проводиться гидравлические испытания.

Жители микрорайонов 4, 5, Конаева, строитель, Астана, Северо-Восток, Автопарк, а так же проспекта Абулхаир хана, района Айгуль, улиц Оракбаева, Громова, Тюленина, Айталиева и района СОШ №31 в течение месяца будут отключаться от горячего водоснабжения.

Во время испытаний запрещается проводить какие-либо работы и находиться рядом с тепловыми сетями и местами, где проходят тепловые котлы. Районы, прошедшие испытания, будут раньше срока подключаться к горячему водоснабжения. В случае каких-либо непредвиденных ситуаций на теплосетях горожане могут обращаться по номерам: 24-04-08, 24-01-63.