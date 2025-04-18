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Социум

Жители 21 поселка ЗКО отказались от алкоголя

В 15 из них с начала года не зарегистрировано ни одно преступление.
Арайлым Усербаева
Жители 21 поселка ЗКО отказались от алкоголя

По данным пресс-службы регионального департамента полиции, в Западно-Казахстанской области жители 21 населённого пункта добровольно отказался от употребления и продажи алкогольной продукции. Итоги такой инициативы оказались положительными — в 15 из них за прошедший период не зарегистрировано ни одного преступления.

К числу этих населённых пунктов относятся:

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  • Акжаикский район: с. Жамбыл (Жамбылский с/о), с. Карагай (Алгабасский с/о)  
  • Жанибекский район: с. Тегісшіл (Борсыльский с/о), с. Жумаев (Тауский с/о)  
  • Казталовский район: с. Саралжын (Бирикский с/о), с. Сарықұдық (Талдыпанский с/о)  
  • Сырымский район: с. Жетіқөл и с. Қосалар (Қосаларский с/о), п. Абай (Саройский с/о)  
  • Таскалинский район: п. Жигер (Таскалинский с/о), п. Аккутир, Кара-ой, Кызылбас (Актауский с/о), п. Алмалы, Калмакшабын, Кисыксай (Казахстанский с/о), п. Талдыбулак, Еменжар (Чижинский с/о), п. Калмак (Мерекенский с/о)  
  • Теректинский район: п. Ақсоғым (Ақсогымский с/о)  
  • Шынгырлауский район: п. Ақсуат (Карагашский с/о)

Стражи порядка уверены, что отказ от алкоголя не только способствует укреплению здоровья, но и влияет на уровень правопорядка в регионе.

Ранее мы писали о том, что жители 33 сел Актюбинской области и жители 54 сел Атырауской области так же отказались продавать и употреблять горячительные напитки. 

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