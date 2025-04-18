Жители 21 поселка ЗКО отказались от алкоголя

По данным пресс-службы регионального департамента полиции, в Западно-Казахстанской области жители 21 населённого пункта добровольно отказался от употребления и продажи алкогольной продукции. Итоги такой инициативы оказались положительными — в 15 из них за прошедший период не зарегистрировано ни одного преступления.
К числу этих населённых пунктов относятся:
- Акжаикский район: с. Жамбыл (Жамбылский с/о), с. Карагай (Алгабасский с/о)
- Жанибекский район: с. Тегісшіл (Борсыльский с/о), с. Жумаев (Тауский с/о)
- Казталовский район: с. Саралжын (Бирикский с/о), с. Сарықұдық (Талдыпанский с/о)
- Сырымский район: с. Жетіқөл и с. Қосалар (Қосаларский с/о), п. Абай (Саройский с/о)
- Таскалинский район: п. Жигер (Таскалинский с/о), п. Аккутир, Кара-ой, Кызылбас (Актауский с/о), п. Алмалы, Калмакшабын, Кисыксай (Казахстанский с/о), п. Талдыбулак, Еменжар (Чижинский с/о), п. Калмак (Мерекенский с/о)
- Теректинский район: п. Ақсоғым (Ақсогымский с/о)
- Шынгырлауский район: п. Ақсуат (Карагашский с/о)
Стражи порядка уверены, что отказ от алкоголя не только способствует укреплению здоровья, но и влияет на уровень правопорядка в регионе.
Ранее мы писали о том, что жители 33 сел Актюбинской области и жители 54 сел Атырауской области так же отказались продавать и употреблять горячительные напитки.