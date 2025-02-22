54 села отказались от алкоголя в Атырауской области

По мнению полицейских, в этих селах улучшается общественный порядок и благополучие жителей.

В январе департамент полиции Атырауской области объявил село Құрылыс Индерского района образцовым для других населенных пунктов, после того как его жители отказались от алкоголя. Эта инициатива быстро распространилась, и по итогам февраля количество таких сел в регионе увеличилось до 54, передает Polisia.kz.

По мнению полицейских, рост числа населенных пунктов, ведущих трезвый образ жизни, положительно сказывается на общественном порядке и благополучии жителей.

Так, село Құрылыс уже пять лет как полностью отказалось от алкоголя, демонстрируя пример здорового образа жизни. Здесь в магазинах не продается спиртное, а сами жители осознанно сделали выбор в пользу трезвости. Благодаря этому в селе нет правонарушений, связанных с употреблением алкоголя, и за последний год не зафиксировано ни одного преступления. Эта инициатива не только укрепила общественный порядок, но и повысила уровень безопасности.

Как отметил участковый инспектор полиции Исатай Жасталапулы, сознательный отказ жителей от алкоголя и внимание к вопросам общественной безопасности способствуют развитию села. Владельцы местных магазинов также подтверждают, что жители осознанно выбрали здоровый образ жизни. На улицах невозможно встретить нетрезвых людей, все заняты работой и ведут упорядоченный образ жизни.

– Поддержание правопорядка в селе стало возможным благодаря тесному взаимодействию правоохранительных органов и общественных организаций. Особенно важную роль играет тесный контакт полиции с местными жителями, что позволяет своевременно выявлять и решать возникающие вопросы, - сообщил Исатай Жасталапулы.

Пример Құрылыс вдохновил и другие населенные пункты: в районе Қызылқоға уже 17 сел отказались от алкоголя, в Курмангазинском – 16, в Исатайском – 6, в Индерском – 4, в Жылыойском – 3, в Махамбетском – 7, а в Макатском – 1. Жители этих сел отмечают, что благодаря отказу от алкоголя они чувствуют себя безопаснее и комфортнее, а в их населенных пунктах царит порядок и спокойствие.

Ранее мы писали о том, что нелегальный алкоголь на 3 млн тенге хранил житель Атырауской области.