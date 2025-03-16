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Социум

Жители 33 сёл полностью отказались от алкоголя в Актюбинской области

Они находятся в девяти районах.
Арайлым Усербаева
Жители 33 сёл полностью отказались от алкоголя в Актюбинской области

По данным пресс-службы департамента полиции Актюбинской области, на сегодняшний день на территории области насчитывается 33 населенных пункта, полностью отказавшихся от продажи алкогольной продукции. Они находятся в девяти из 12 районов региона.

Наибольшее количество безалкогольных поселков приходится на долю Темирского района.  Здесь семь населенных пунктов (Кайынды, Бабатай, Шибулак, Аксай, Бірлік, Шыгырлы, Ащысай) отказались от продажи спиртных напитков.

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В Мугалжарском (Сага, Кайынды, Кумсай, Булакты, Караколь, Ащысай), Байганинском (Жынгылтытогай, Актам, Айрык, Коптогай, Шукырши) и Шалкарском районах (Шетыргыз, Жанаконыс, Копасор, Тумалыколь, Канбакты) таких образцовых аулов  насчитывают по пять поселков.

В ряде сел Уилского (Караколь, Кубасай, Карасу), Айтекебийского (Сарат, Шаркатты), Иргизского (Карасай, Белшер) и Кобдинского (Жарык, Булак) районов тоже кардинально отсутствует реализация алкогольной продукции.

По данным полиции, осознанный отказ от алкоголя положительно повлиял на криминогенную ситуацию на местах. Они стали не только безалкогольными, но и самыми безопасными. Так, в 26 из 33 безалкогольных аулов за последние несколько лет не зарегистрировано ни одного преступления.  

К примеру, в безалкогольных селах Айтекебийского, Байганинского, Темирского и Кобдинского районов за 5 лет не произошло ни одного преступления. Поселки Кубасай (Уилский район) и Шетыргыз (Шалкарский район) тоже в этом числе.

Кроме того, за последние  три года во всех отказавшихся от алкоголя сел Иргизского района, а также в нескольких безалкогольных поселках Мугалжарского, Темирского и Уилского районов не зарегистрировано преступлений.  

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