В Бурлинском районе найдется немало людей, переступивших 90-летний рубеж. Но есть и те, кто встретил свой вековой юбилей.

Одна из таких долгожителей — ветеран педагогического труда, почётный гражданин Бурлинского района Мария Никифоровна Пащенко, которой уже пошёл 104-й год.

Всю свою жизнь она посвятила школе. Будучи учителем начальных классов, Мария Пащенко воспитала не одно поколение аксайцев. А ещё она стала родоначальницей династии педагогов – дочери выбрали её стезю. Стала учителем и одна из правнучек.

Проживает Мария Никифоровна в Аксае, рядом со школой №1, где проработала последние 7 лет перед выходом на пенсию.

Несмотря на почтенный возраст, Марию Никифоровну отличают живость ума, интерес к современному миру, умение поддерживать беседу и юмор.

Она охотно рассказывает о своей жизни.

— Я родом из села Харьковаловка Бурлинского района. Сейчас этого села уже нет. Родилась в 1922 году. Нас у родителей было 9 детей, но в живых осталось 5. Я была средней, — вспоминает Мария Никифоровна.

По её признанию, ей всегда нравилось работать с детьми. Одно время она была даже пионервожатой в школе.

Педагогическое училище в Уральске 18-летняя Мария Калашникова (а такую фамилию она носила до замужества) окончила в июне 1941 года.

— Нас распределяли кого куда. Мне выпала Успеновка Бурлинского района, где я вела объединенные классы – это когда в одном кабинете, например, 2 и 4 классы. Была я тогда совсем молоденькой и невысокого роста, вот и прозвали меня все «маленькой учительницей», — улыбается Мария Никифоровна.

Вспоминает, как вместе с учениками готовили посылки для фронта с рукавицами, носками, кисетами, теплыми вещами, собирали на колхозных полях колоски, выпускали стенгазету, выступали с концертами перед колхозниками.

— Тогда вся общественная нагрузка приходилась на учителей. В школе мы разве что не ночевали,— говорит Мария Никифоровна.

К слову, за доблестный труд в годы Великой Отечественной войны педагог награждена медалью.

С 1944 по 1969 годы Мария Никифоровна проработала в начальной школе села Аралтал, где была директором. Там же, в Аралтале, она организовала драмкружок, которым руководила 15 лет.

— На наши постановки собиралось всё село. А ставили мы спектакли по произведениям советских писателей, о наших современниках, о том, что волнует людей, — рассказывает Мария Никифоровна.

В 1969 году она с семьей переехала в Аксай, где уже работала в районном отделе образования, а после — в ОШ №1. За многолетнюю педагогическую деятельность Мария Никифоровна не раз отмечалась Почетными грамотами от областного и районного отдела образования, а в 1960 году получила звание «Отличник народного просвещения Казахской ССР». Но выше всех наград и регалий Мария Никифоровна считает те знания, которые она заложила детям.

— Тогда было совсем другое отношение у детей к учителям. Мы были авторитетом для них. Если что сказал учитель – это воспринималось как истина в последней инстанции. Да и взрослые всегда с уважением относились к педагогам. Идешь по улице, с тобой все здороваются, а мужчины, особенно пожилые, кепки снимали и кланялись. Не скажу что сейчас всё плохо, просто всё стало по-другому. Дети стали другими. Здесь, конечно, свою роль сыграли новые технологии. Сейчас уже в начальных классах дети знают гораздо больше, чем их ровесники в 60-70 годах, — считает педагог. — Мы тогда чему учили? Выразительному чтению, красиво писать, тогда ещё чернилами писали, поэтому была, можно сказать, целая наука – каллиграфия. Помимо этого старались больше времени уделять внутреннему развитию ребенка – учили любить природу, бережно относиться к окружающей среде, уважать старших. То есть закладывали фундамент, на котором в дальнейшем будет строиться жизнь. Помню, как с детьми встречали рассвет, чтобы не проспать, ребятишки все ночевали у нас в доме – все легли спать на полу, а перед восходом солнца я их разбудила. Походы устраивали у нас во дворе, в саду, — вспоминает наша собеседница.

Наверное, то, что закладывалось в начальных классах, сыграло значимую роль в жизни учеников Марии Никифоровны Пащенко. В благодарность своей первой учительнице они организовали в стенах школы №1 праздничный вечер.

— Было неожиданно и приятно, что до сих пор меня помнят, — признается Мария Никифоровна и добавляет, что гордится, что воспитала своих учеников достойными людьми.

Впрочем, всех своих коллег и учеников она хорошо помнит. И не просто помнит, но может назвать по именам и фамилиям.

— Тренирую память, — так объясняет она. — Сейчас плохо вижу, читать уже не могу. Раньше читала постоянно, как только была свободная минута. Библиотека у нас большая. А сейчас, если дочь мне вслух читает кроссворд — с удовольствием отгадываю, на память читаю стихи, вспоминаю своих учеников пофамильно.

У Марии Никифоровны большая семья. Вместе с супругом Николаем Семеновичем они прожили вместе почти 70 лет, воспитали трёх дочерей. Радуют бабушку не только внуки, но и многочисленные правнуки. Огорчает только, что ушёл из жизни Николай Семенович.

— Мы с ним всегда были вместе. Познакомились в 1943 году. Он тогда жил на разъезде Пепел, приезжал к нам в Аралтал на вечерки. Тогда клуба не было, молодежь летом собиралась на улице, сидели на бревнах: знакомились, общались, танцевали. А Николай Семенович был замечательным гармонистом. Ни одна вечерка без него не обходилась. Там и познакомились. Вскоре, он ушёл на фронт. Перед этим приезжал ко мне попрощаться. Потом писал письма с фронта. А в 1946 после фронта и службы армии он вернулся домой, и мы поженились. Много лет пели в народном хоре ветеранов войны и труда. А то, что мало ездили по курортам, так как выйдешь в свой сад, где яблони и груши и думаешь, ну и зачем куда-то ехать, когда и здесь хорошо. — говорит Мария Никифоровна.

Наша собеседница любит, когда её навещают бывшие коллеги и ученики, школьники. К гостям она готовится обстоятельно и старается испечь свои «фирменные» пирожки с картошкой.

— Мама и тесто сама поставит, и картошку для начинки отварит, — говорит дочь Людмила Николаевна, которая проживает вместе с ней.

Также, по признанию дочери, Мария Никифоровна моет посуду, чистит снег во дворе, а летом — поливает цветы и умудряется даже полоть грядки. А еще ежедневно она нахаживает порядка 1 километра.

В чем же кроется секрет долголетия Марии Никифоровны Пащенко?

— Нужно двигаться и не сидеть без дела. И обязательно гимнастика. Я утро всегда начинаю с неё – разминка для ног и рук, делаю массаж головы. Слава богу, сама за собой ухаживаю, никому не обуза. Вяжу крючком и спицами коврики, здесь особенное зрение не нужно, действуют только руки. Люблю решать кроссворды – это укрепляет память. Поддерживают меня дети и внуки. В прошлом году я упала и сломала ребро – так они такой заботой меня окружили, благодаря которой пошла на поправку. А ведь это внимание и забота тоже продлевают годы. А вообще, главное в жизни – это не держать обид и не судить никого. И благодарить Бога за каждый прожитый день и час, и дорожить этим, — делится своими правилами аксайская долгожительница.

Ирина ШУКЛИНА

