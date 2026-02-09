Все больше казахстанцев не готовы обращаться в правоохранительные органы, даже если станут свидетелями преступления. По данным опроса Бюро национальной статистики, их доля за год выросла с 9% до 11%.

Исследование проводилось в октябре–ноябре 2025 года среди 18 тысяч домохозяйств. В целом более 63% опрошенных ни разу не обращались в правоохранительные органы. Об этом свидетельствуют данные Finprom.kz.

За год немного снизилось число тех, кто обращался в полицию (с 19,5% до 18,1%) и прокуратуру (с 5,3% до 4,9%). При этом чаще стали обращаться в противопожарную службу — 5,4% против 3,6% годом ранее. Показатели по судам и антикоррупционной службе выросли незначительно.

Женщины реже мужчин контактируют с правоохранительными органами: среди них не обращались за помощью почти 66%, тогда как среди мужчин — около 62%. Горожане в целом активнее сельчан, особенно по обращениям в полицию.

Главными причинами отказа от обращения остаются нежелание огласки (36,5%) и длительные бюрократические процедуры (33,8%). Еще 13,5% не верят в результат, 12,2% не знают, чем могут помочь такие службы, а около 4% считают их коррумпированными.

Самый высокий уровень доверия у казахстанцев показала противопожарная служба — почти 82%. Далее идут прокуратура (66%) и полиция (65%). Судам доверяют около 63% опрошенных, антикоррупционной службе — чуть более половины, а службе экономических расследований — менее 50%.

При этом открытое недоверие к правоохранительным органам в целом остается низким — в пределах нескольких процентов.