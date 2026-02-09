Мужчина подавал иск в суд, однако в удовлетворении требований ему отказали. А 21 января 2026 года его дом отключили от электроэнергии.

В июле 2025 года в редакцию обратился житель поселка Таскала Эдуард Богатиков. Он рассказал, что электросетевая компания требует заменить счетчик, иначе его дом отключат от электроэнергии. Мужчина сослался на статью 487 Гражданского кодекса РК, согласно которой, если электричество используется для бытовых нужд, ответственность за техническое состояние сетей и приборов учета несет энергоснабжающая организация, если иное не предусмотрено законом.

Между тем, в Западно-Казахстанской региональной электросетевой компании (РЭК) тогда пояснили, что абонент обязан следить за исправностью используемых сетей и оборудования, соблюдать режим потребления энергии и своевременно сообщать о неисправностях. Кроме того, утвержденный тариф на передачу и распределение электроэнергии не включает замену и поверку приборов учета для бытовых потребителей. Иногда компании всё же меняют счётчики за свой счёт, но только в особых случаях. Например: при переходе на «умные» счётчики в рамках инвестпрограммы, при аварийных ситуациях, если счётчик находился в собственности компании, в рамках социальных программ.

Богатиков подал иск в суд, однако в удовлетворении требований ему отказали. А 21 января 2026 года его дом все же отключили от электроэнергии.

— В акте на отключение указано старое уведомление от мая 2025 года о необходимости поверки счетчика и некое служебное письмо, с которым меня не ознакомили. Считаю эти действия незаконными и нарушающими мои права. По закону если абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, обязанность обеспечивать надлежащее техническое состояние и поверку приборов учета возлагается на энергопередающую организацию. Принуждение меня к поверке за собственный счет и отключение по этой причине незаконны, — говорит мужчина.

По словам Богатикова, задолженности за электроэнергию у него нет. Он также утверждает, что не получал надлежащего уведомления об отключении. Мужчина считает, что компания должна была сначала выдать предписание и дать время на устранение нарушений, а не отключать электричество сразу. Ссылка на служебное письмо, по его мнению, не может быть законным основанием для прекращения подачи жизненно важного ресурса при отсутствии долга и аварийной ситуации.

Мужчина обращался в департамент по защите прав потребителей, полицию, прокуратуру и органы энергетического надзора, однако пока это не принесло результата.

В Западно-Казахстанской РЭК объяснили, что отключение произошло из-за несвоевременной поверки прибора коммерческого учета. Обычно потребителей предупреждают заранее, но в некоторых случаях закон позволяет не направлять предварительное уведомление. В компании подчеркнули, что электроэнергию в жилом доме не отключали — был обесточен только трехфазный счетчик, который не прошел поверку. По данным РЭК, это не повлияло на условия жизни потребителя. При этом энергоснабжающая организация имеет право прекратить подачу электричества, если для этого есть законные основания.

По данным организации, в 2025 году в области от электроснабжения были отключены 573 абонента, а в 2026 году — уже 108. Чаще всего это происходит из-за несвоевременной оплаты, недопуска специалистов к приборам учета, подключения электроэнергии в обход счетчика или самовольного присоединения к сети.

Также в энергопередающей компании пояснили, что электричество могут частично или полностью отключить при отсутствии или неполной оплате в установленные договором сроки, а также при нарушении режима потребления. Полное отключение возможно и в том случае, если потребитель вовремя не устранил выявленные нарушения. О предстоящем отключении обязаны уведомить в сроки, предусмотренные законодательством.

Однако в ряде ситуаций электричество могут отключить без предупреждения. Это происходит при самовольном подключении к сети, использовании электроэнергии в обход счетчика, снижении качества электроэнергии по вине потребителя, недопуске специалистов к приборам учета и электроустановкам, а также при аварийных ситуациях. Если отключение произошло из-за нарушения условий договора, подачу электроэнергии компания восстановит в течение одного рабочего дня после обращения потребителя. Для этого нужно подтвердить, что нарушения устранены, и оплатить услугу подключения. Если требования не выполнены, подключение не производится.