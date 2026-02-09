Согласно данным синоптиков World Weather 10 февраля В Уральске воздух будет холодным: ночью температура может опуститься до ‑16 °C…‑20 °C, а днём ожидается около ‑13 °C…‑15 °C, при этом облачность сохранится, но существенных осадков не предвидится.
В Атырау прогнозируют ночные температуры примерно до ‑12 °C, днём воздух прогреется лишь до около ‑7 °C…‑9 °C, также ожидается порывистый ветер до 10 м\с и переменная облачность.
В Актау погода останется холодной, но чуть мягче, чем в северных городах: ночью температура будет около ‑5 °C, днём столбики термометров поднимутся до примерно 0 °C, с возможностью лёгкого снега при сохранении облачности.
В Актобе ожидается морозная погода с температурами утром и днём — около ‑7 °C, а к ночи возможно похолодание до ‑18 °C…‑20 °C, прохладно и ветрено, возможен снег.