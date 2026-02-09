В целом по западному Казахстану погода остаётся морозной и зимней, так что жителям и гостям региона стоит одеваться тепло и быть готовыми к низким температурам и ветру.

Согласно данным синоптиков World Weather 10 февраля В Уральске воздух будет холодным: ночью температура может опуститься до ‑16 °C…‑20 °C, а днём ожидается около ‑13 °C…‑15 °C, при этом облачность сохранится, но существенных осадков не предвидится.

В Атырау прогнозируют ночные температуры примерно до ‑12 °C, днём воздух прогреется лишь до около ‑7 °C…‑9 °C, также ожидается порывистый ветер до 10 м\с и переменная облачность.

В Актау погода останется холодной, но чуть мягче, чем в северных городах: ночью температура будет около ‑5 °C, днём столбики термометров поднимутся до примерно 0 °C, с возможностью лёгкого снега при сохранении облачности.

В Актобе ожидается морозная погода с температурами утром и днём — около ‑7 °C, а к ночи возможно похолодание до ‑18 °C…‑20 °C, прохладно и ветрено, возможен снег.