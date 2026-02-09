За ложные сообщения о минировании школ, торговых центров и других объектов предусмотрена ответственность до 5 лет лишения свободы.

Генеральная прокуратура РК напомнила гражданам о уголовной ответственности за пропаганду терроризма и заведомо ложные сообщения о готовящихся терактах. За такие действия законом предусмотрено лишение свободы до 12 лет, а также конфискация имущества.

Особое внимание уделяется публикациям в соцсетях, СМИ и онлайн-платформах: одобрение террористических актов, комментарии или публикации, которые могут быть расценены как пропаганда терроризма, также подпадают под уголовную ответственность.

Кроме того, за ложные сообщения о минировании школ, торговых центров и других объектов предусмотрена ответственность по статье 273 УК — до 5 лет лишения свободы. При этом анонимность не спасает: современные технологии позволяют быстро установить личность правонарушителя.

Так, в прошлом году суд рассмотрел 25 дел по фактам лжетерроризма. Среди них:

ученик 11 класса в Жетысай сообщил о бомбе в школе и был осуждён на 1 год ограничения свободы;

житель Актау за ложное сообщение о взрывном устройстве получил 1 год и 6 месяцев лишения свободы.

Генпрокуратура подчёркивает, что каждая «шутка» такого рода влечёт масштабные проверки с привлечением полиции, МЧС, КНБ и скорой помощи, а затраты возмещаются виновными.

В ведомстве призывают родителей следить за поведением детей в интернете и соцсетях: даже кажущееся безобидным сообщение может иметь серьёзные последствия и изменить жизнь человека навсегда.