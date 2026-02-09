Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, в дежурные части районных подразделений выведены 1153 камеры видеонаблюдения. В Бурлинском, Сырымском районах и районе Байтерек работают мини-центры оперативного управления, которые позволяют в режиме реального времени контролировать обстановку.
— С начала года с помощью камер раскрыто 12 преступлений и пресечено около 3 тысяч административных правонарушений, в том числе 19 фактов мелкого хулиганства, 32 случая распития алкоголя в общественных местах и более 2 тысяч нарушений ПДД, — отметили в ведомстве.