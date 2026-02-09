Камеры работают в режиме реального времени.

Как сообщили в департаменте полиции ЗКО, в дежурные части районных подразделений выведены 1153 камеры видеонаблюдения. В Бурлинском, Сырымском районах и районе Байтерек работают мини-центры оперативного управления, которые позволяют в режиме реального времени контролировать обстановку.