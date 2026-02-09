Для них наступит настоящий «звёздный час», когда всё будет складываться именно так, как нужно.

Астрологи Mixnews обещают, что первая половина 2026 года станет особенным периодом для трёх знаков зодиака — Тельцов, Стрельцов и Водолеев. Для них наступит настоящий «звёздный час», когда всё словно складывается в нужную сторону, а возможности появляются в самый подходящий момент.

По прогнозу, для Тельцов этот период станет временем неожиданного ускорения: проекты и начинания, которые долго откладывались, наконец обретут динамику, а работа и финансы будут складываться гладко. В личной жизни возможны приятные перемены и гармония, а вложенные усилия принесут двойной результат.

Стрельцы получат энергетический импульс, который поможет им обрести нужные связи и идеи именно тогда, когда это необходимо. Их природное жизнелюбие будет работать как магнит, привлекая новые возможности, поддержку и вдохновение. Это отличный момент для расширения круга общения, запуска творческих проектов и реализации смелых замыслов.

Для Водолеев первая половина года обещает быть трансформационной. Те сферы, где ранее наблюдался застой, начнут развиваться с невероятной скоростью. Их идеи наконец услышат и оценят, что значительно повысит самооценку и даст силы для новых достижений как в карьере, так и в личной жизни.

Астрологи называют этот период временем, когда всё, за что вы берётесь с вдохновением, имеет все шансы на успех. Даже те планы, которые раньше казались недосягаемыми, могут стать реальностью благодаря поддержке планет и вашей решимости.