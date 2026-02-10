Особое внимание уделяется гражданам, прибывающим из стран, неблагополучных по данной инфекции.

Министерство здравоохранения Казахстана выступило с разъяснением по вопросам профилактики кори и эпидемиологической ситуации, связанной с вирусом Нипах за рубежом.

В ведомстве напомнили, что вакцинация остаётся единственной эффективной мерой профилактики кори. Родителям рекомендуется проверить наличие профилактических прививок у детей в соответствии с Национальным календарём вакцинации и при необходимости обратиться в медицинские организации по месту прикрепления.

Кроме того, в связи с осложнением эпидемиологической обстановки по вирусу Нипах в ряде стран Юго-Восточной Азии, в Казахстане усилен санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска через государственную границу. Особое внимание уделяется гражданам, прибывающим из стран, неблагополучных по данной инфекции, включая Индию. Перечень таких государств регулярно обновляется.

— В международных аэропортах проводятся межведомственные учения по реагированию на чрезвычайные ситуации в сфере общественного здравоохранения. Медицинские организации переведены в режим повышенной готовности, обеспечены запасы лекарственных средств, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих препаратов, — говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что ситуация находится на контроле, а принимаемые меры направлены на защиту здоровья населения.