Услугу переводят в цифровой формат.

В Западно-Казахстанской области упраздняют земельные комиссии и переводят все процедуры в сфере земельных отношений в цифровой формат. Соответствующее решение принято для оптимизации работы, сообщили в акимате региона.

В прошлом месяце постановлением областного акимата была прекращена деятельность областной земельной комиссии. Аналогичные меры проводятся и в районах области — районные земельные комиссии также подлежат ликвидации.

В министерстве сельского хозяйства РК разрабатывают новую цифровую платформу, которая позволит предоставлять земельные участки в электронном формате.

После автоматизации процессов жители смогут получать государственные услуги, связанные с землёй, через ЦОНы или с помощью подачи онлайн-заявлений. Участие заявителей в заседаниях комиссий и сбор дополнительных документов больше не потребуются.

По данным акимата, в 2022–2025 годах в регионе в государственную собственность возвращено 751,3 тысячи гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Из них 462,5 тысячи гектаров вновь введены в оборот через конкурсные процедуры и для удовлетворения потребностей населения. В 2026 году планируется вернуть ещё 60 тысяч гектаров земли.