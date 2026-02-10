Трагедия случилась накануне в одном из частных домов города.

В одном из частных домов Актобе обнаружены тела 33-летней женщины и троих её несовершеннолетних детей — старшей девочке было около 10 лет, другим детям — 5 и 2 года. О подробностях трагедии рассказал телеканал КТК. По предварительным данным, причиной гибели могло стать отравление угарным газом из-за неисправного газового оборудования.

Инцидент произошёл 9 февраля около полудня во дворе частного дома в районе Алматы города Актобе. Тела погибших нашли сотрудники полиции и представители акимата Актюбинской области после того, как учителя заметили, что старшая дочь семьи не посещала занятия всю прошлую неделю и несколько раз пытались разыскать её вместе с родителями. Когда педагогический коллектив и хозяйка дома через окно заглянули внутрь времянки, они обнаружили трагическую картину.

Соседи рассказали, что семья жила во дворе дома в старой времянке бесплатно — хозяйка пустила женщину с детьми из жалости, так как прошлой зимой они искали временное жильё. Жители также отмечали, что погибшая женщина часто употребляла алкоголь, а семья состояла на учёте как неблагополучная.

В Департаменте полиции Актюбинской области подтвердили, что по факту произошедшего начато досудебное расследование, направленное на установление точной причины гибели и всех обстоятельств ЧП. Помимо этого, по поручению акима области создана специальная комиссия, которая проведёт всестороннюю проверку и примет необходимые меры по итогам расследования.

Власти региона также пообещали оказать материальную и социальную помощь родственникам погибших, а местные исполнительные органы окажут содействие в организации похорон.

Источник: КТК