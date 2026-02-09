Предварительной причиной смерти могло стать отравление природным газом.

В Актобе в одном из частных домов нашли тела 33-летней женщины и её троих несовершеннолетних детей. Трагедия произошла 9 февраля около полудня.

Заместитель начальника ДП Актюбинской области Асет Калиев сообщил, что предварительной причиной смерти могло стать отравление природным газом. Начато досудебное расследование — специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего. Окончательные выводы сделают после экспертиз.

В акимате области сообщили, что для изучения ситуации создана специальная комиссия под руководством акима Актобе Азамата Бекета. Она проведёт проверку совместно с уполномоченными органами и примет необходимые меры по итогам расследования.

Местные власти выразили соболезнования родным погибших. Акимат пообещал помочь с организацией похорон, а также оказать семье материальную и социальную поддержку.