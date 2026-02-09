Детей 2021 и 2023 годов рождения оперативно доставили в больницу.

В Жамбылской области произошёл шокирующий случай: женщина выбросила из окна двоих маленьких детей, после чего была задержана сотрудниками полиции, сообщили в региональном управлении правоохранительных органов.

По предварительной информации, подозреваемая является матерью пострадавших малышей. После инцидента её водворили в изолятор временного содержания, а в отношении неё начато досудебное расследование.

Детей 2021 и 2023 годов рождения оперативно доставили в больницу. Медики диагностировали у обоих закрытые черепно-мозговые травмы и отёк головного мозга, уточнили в управлении здравоохранения. Старший ребёнок также получил закрытый перелом бедренной кости со смещением.

Специалисты провели им необходимое обследование, включая компьютерную томографию головы, грудной клетки и таза, а также оказали первую помощь и начали противоотёчную терапию. Старшему ребёнку предстоит операция на бедре.

Следствие продолжается — полиция и криминалисты работают над выяснением всех обстоятельств случившегося и причин, которые привели к трагедии.