Контрабанду обнаружили при досмотре автомобиля.

Департамент экономических расследований по ЗКО совместно с пограничной службой пресекли попытку незаконного ввоза вейпов.

— Житель ЗКО приобрёл 175 электронных сигарет марки WAKA в приграничном городе РФ и попытался провезти их через границу, спрятав под сиденьями, в багажнике и среди инструментов. Контрабанду обнаружили при досмотре автомобиля. Суд назначил штраф — 300 МРП (1 179 600 тенге), — сообщили в департаменте экономических расследований по ЗКО.

Сообщается, что по аналогичному делу другой гражданин был оштрафован на 500 МРП (1 966 000 тенге) за попытку ввоза 99 вейпов той же марки.

Департамент экономических расследований напоминает: в Казахстане запрещены ввоз, производство, хранение и продажа вейпов, а также жидкостей и ароматизаторов к ним. За нарушение предусмотрена уголовная ответственность — до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.