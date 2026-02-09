Деньги незаконно выводились путём замены банковских реквизитов получателей и перечислялись на аффилированные счета.

Прокуратура Мангистауской области выявила системные нарушения в деятельности медицинских организаций региона. Об этом сообщили в надзорном органе.

В ходе проверок были установлены факты оказания фиктивных медицинских услуг, а также выявлено несоответствие отдельных субъектов здравоохранения квалификационным требованиям. Кроме того, вскрыты коррупционные правонарушения.

В частности, в одной из медицинских организаций выявлено хищение бюджетных средств на сумму свыше 600 млн тенге. Как уточнили в прокуратуре, деньги незаконно выводились путём замены банковских реквизитов получателей и перечислялись на аффилированные счета.

Также установлены факты оплаты за неоказанные медицинские услуги и за непоставленные лекарственные средства и медицинские изделия.

По всем выявленным обстоятельствам прокуратурой Мангистауской области начаты досудебные расследования, которые проводятся специальными прокурорами.