В Уральске по инициативе прокуратуры в 2025 году в пользу несовершеннолетних взыскали 734 миллиона тенге алиментов. Об этом сообщили в прокуратуре Западно-Казахстанской области.

В ходе принятых мер был установлен должник, накопивший задолженность по алиментам в размере 1 761 252 тенге. Мужчина длительное время уклонялся от выплат и не предпринимал попыток трудоустроиться.

По приговору специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних он был признан виновным по статье 139 Уголовного кодекса РК и осуждён к ограничению свободы сроком на один год.

Всего по данной статье уголовную ответственность понесли шесть должников по городу Уральск. Кроме того, за неисполнение судебных актов о взыскании алиментов к административной ответственности по статье 669 КоАП РК привлекли 185 человек.

В результате проведённой работы были защищены права 416 детей, а 288 должников обеспечены рабочими местами.

В прокуратуре напомнили, что своевременная уплата алиментов является обязанностью каждого должника и установлена законом.