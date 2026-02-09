Прокуратура Индерского района Атырауской области выявила серьезные нарушения в сфере оказания специальных социальных услуг и обеспечения доступной среды для людей с ограниченными возможностями.
Проверка показала, что государственная поддержка нередко предоставлялась формально. В центре внимания надзорного органа оказалась организация полустационарного типа с отделением дневного пребывания для детей.
Как выяснили прокуроры, требования социального кодекса в учреждении грубо игнорировались. Во время визуального осмотра обнаружилась парадоксальная ситуация — в профильной организации, предназначенной для поддержки детей с инвалидностью, не оказалось ни одного подопечного. В этот период услуги не оказывались вовсе.
Ответственные лица объяснили приостановку работы отсутствием помещений. Пока чиновники решали организационные вопросы, дети оставались без необходимой реабилитации и ухода.
Дополнительная проверка инфраструктуры поселка Индербор также выявила проблемы: ряд объектов оказался недоступным для людей с ограниченными возможностями.
По результатам надзорных мероприятий нарушения были устранены. Аким поселка Индербор и руководитель организации привлечены к административной ответственности, курирующий заместитель районного акима и начальник отдела социальных программ — к дисциплинарной. В итоге защищены права 19 детей с ограниченными возможностями.