Нарушения выявили прокуроры.

Прокуратура Индерского района Атырауской области выявила серьезные нарушения в сфере оказания специальных социальных услуг и обеспечения доступной среды для людей с ограниченными возможностями.

Проверка показала, что государственная поддержка нередко предоставлялась формально. В центре внимания надзорного органа оказалась организация полустационарного типа с отделением дневного пребывания для детей.

Как выяснили прокуроры, требования социального кодекса в учреждении грубо игнорировались. Во время визуального осмотра обнаружилась парадоксальная ситуация — в профильной организации, предназначенной для поддержки детей с инвалидностью, не оказалось ни одного подопечного. В этот период услуги не оказывались вовсе.

Ответственные лица объяснили приостановку работы отсутствием помещений. Пока чиновники решали организационные вопросы, дети оставались без необходимой реабилитации и ухода.

Дополнительная проверка инфраструктуры поселка Индербор также выявила проблемы: ряд объектов оказался недоступным для людей с ограниченными возможностями.

По результатам надзорных мероприятий нарушения были устранены. Аким поселка Индербор и руководитель организации привлечены к административной ответственности, курирующий заместитель районного акима и начальник отдела социальных программ — к дисциплинарной. В итоге защищены права 19 детей с ограниченными возможностями.