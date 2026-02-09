Если вы снимаете квартиру, то почти наверняка сталкивались с различными проблемами.

krisha.kz разобрала самые частые проблемы арендаторов и подсказала, что делать, чтобы не остаться без денег и без жилья.

1. Аренда без договора

Проблема

Владелец предлагает снимать квартиру без договора.

Решение

Всегда заключайте письменный договор, даже если снимаете жильё на день или месяц. Срок аренды здесь неважен — важна защита.

Если договора нет, у вас фактически нет никаких гарантий: цену могут поднять в любой момент, а попросить съехать — хоть завтра.

Договор фиксирует:

сумму аренды;

срок проживания;

обязанности сторон;

условия расторжения и выселения.

Если договора всё-таки нет:

— настаивайте на его оформлении как можно скорее;

— хотя бы зафиксируйте договорённости в переписке (WhatsApp, Telegram);

— сохраняйте чеки и переводы за аренду — это минимальная, но защита.

2. Повышение арендной платы

Проблема

Владелец сообщает: «Со следующего месяца аренда дороже. Не устраивает — съезжайте».

Решение

Первое, что нужно сделать, — открыть договор.

Если в нём прописано повышение (например, раз в год и с уведомлением за 30 дней) — это законно, но только при соблюдении этих условий.

Если срок договора закончился — владелец вправе предложить новую цену. Соглашаться или нет — решаете вы.

Если в договоре ничего не сказано о повышении, цена считается фиксированной до конца срока. Менять её в одностороннем порядке нельзя.

3. Не возвращают депозит

Проблема

Вы съезжаете, сдаёте ключи, а арендодатель говорит, что депозит возвращать не будет.

Решение

Ещё на старте аренды важно:

указать сумму депозита в договоре;

прописать условия, при которых его могут удержать;

передавать деньги переводом с пометкой «залог за аренду» или брать расписку.

Обычно депозит не возвращают, если:

вы съехали раньше срока без предупреждения;

не оплатили последний месяц;

оставили долги по коммуналке.

Самая частая спорная ситуация — поломки и порча имущества. Здесь важно помнить: ущерб должен быть доказан.

Например, если вы случайно пролили вино на диван, владелец вправе удержать часть депозита на чистку, но только если есть фото, акт или другие доказательства.

Поэтому при заселении всегда подписывайте акт приёма-передачи с перечнем мебели и техники, их состоянием и по возможности фото.

Если депозит не возвращают без оснований:

— можно обратиться в полицию;

— либо договориться и прожить последний месяц за счёт депозита, если это возможно.

4. Выселение без объяснений

Проблема

Владелец угрожает: «Съезжайте, я так решил».

Решение

Выселить арендатора можно только по конкретным причинам:

неуплата аренды более двух месяцев;

порча имущества;

истёк срок договора;

жалобы соседей (шум, конфликты).

Если ни одной из этих причин нет — выселение возможно только через суд.

Самовольные действия — смена замков, отключение света или воды — незаконны. В таких случаях арендатор вправе обратиться в полицию.

5. Частые и внезапные проверки

Проблема

Арендодатель приходит без предупреждения, осматривает квартиру, открывает шкафы. Либо вы заметили, что он входил в квартиру в ваше отсутствие.

Решение

Пропишите в договоре правила визитов:

как часто возможны проверки (например, раз в месяц или квартал);

в какое время (например, с 18:00 до 20:00);

как и за сколько дней владелец должен предупредить (например, позвонить за 24 часа).

Если в договоре этого нет, ориентируйтесь на общее правило: без вашего согласия заходить в квартиру нельзя. А впускать или не впускать — ваше решение.

Исключения — только экстренные ситуации: пожар, авария, протечка.

Если владелец регулярно нарушает границы, можно обратиться в полицию. Фото, видео и свидетели помогут зафиксировать нарушение.