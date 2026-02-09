С 31 января по 7 февраля в Ташкенте (Узбекистан) прошёл кубок мира по армрестлингу среди юношей и девушек, а также мужчин и женщин. Спортсмены из Западно-Казахстанской области показали высокие результаты и заняли призовые места на международных соревнованиях.

Обладателями золотых медалей стали:

  • Жанна Казтуганова — весовая категория до 80 кг;

  • Султан Адильжанулы — свыше 110 кг.

Серебряные награды завоевали:

  • Бейбарыс Наурзгали — до 70 кг;

  • Айкоркем Кайратова — до 45 кг;

  • Муратбек Аманов — до 65 кг.

Бронзовую медаль получил:

  • Саян Каримжан — свыше 110 кг.

Ранее мы писали о том, что параспортмены из ЗКО стали лучшими на этом же кубке мира по армрестлингу.