С 30 января по 7 февраля в городе Ташкент проходит кубок мира по армрестлингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, а также с нарушениями слуха и зрения.
По данным управления физической культуры и спорта ЗКО, на престижных соревнованиях параспортсмены нашей области показали яркие результаты, добившись следующих достижений:
Ажибаев Азат — 1 место
Ерболатов Милан — 1 место
Туркаев Ернар — 1 место
Айтмагамбетов Нурадил — 1 место
Дуйсен Нурдаулет — 3 место
Кроме того, Азат Ажибаев, Милан Ерболатов и Нурадил Айтмагамбетов успешно выполнили нормативы на присвоение звания «Мастер спорта международного класса».
Тренером чемпионов является Ернур Фрунзеев.