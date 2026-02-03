На первенстве мира призерами стали пять спортсменов.

С 30 января по 7 февраля в городе Ташкент проходит кубок мира по армрестлингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, а также с нарушениями слуха и зрения.

По данным управления физической культуры и спорта ЗКО, на престижных соревнованиях параспортсмены нашей области показали яркие результаты, добившись следующих достижений:

Ажибаев Азат — 1 место

Ерболатов Милан — 1 место

Туркаев Ернар — 1 место

Айтмагамбетов Нурадил — 1 место

Дуйсен Нурдаулет — 3 место

Кроме того, Азат Ажибаев, Милан Ерболатов и Нурадил Айтмагамбетов успешно выполнили нормативы на присвоение звания «Мастер спорта международного класса».

Тренером чемпионов является Ернур Фрунзеев.