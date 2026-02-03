2029 жылғы қысқы Азия ойындары Қазақстанның Алматы қаласында өтеді, деп хабарлайды Ult.kz. Бұл туралы дүйсенбі күні Азия Олимпиадалық кеңесі (OCA) мәлімдеді.
Аталған дода бастапқыда Сауд Арабиясында өтуі тиіс болған. OCA мен Қазақстан бейсенбі күні Италияның Милан қаласында өтетін рәсім барысында қабылдаушы қала туралы бесінші ақпан күні келісімшартқа қол қояды.
Айта кетейік, қысқы Азия ойындарын өткізу құқығы Сауд Арабиясына 2022 жылы берілген еді. Алайда өткен айда Сауд Арабиясының Олимпиадалық және Паралимпиадалық комитеті мен OCA бірлескен мәлімдеме жасап, жарыстың мерзімі белгісіз уақытқа шегерілгенін хабарлаған.