В РГП «Казгидромет» опубликовали предварительный прогноз по паводкам. При его составлении специалисты учитывали количество осадков, глубину промерзания почвы и наличие ледяной корки. Прогноз пока предварительный и будет уточняться по мере изменения погодных условий.
По многолетним наблюдениям, основной период половодья на равнинных реках приходится на конец марта — конец апреля. Случаев быстрого и массового таяния снега в феврале ранее не фиксировалось.
Синоптики отмечают, что в ряде западных и восточных регионов уровень осеннего увлажнения оказался выше нормы. В отдельных районах, особенно в горах, выпало более 150 мм осадков, что говорит о сильном переувлажнении почвы. При этом на севере, в центре и на юге страны уровень влаги в основном ниже нормы или близок к среднему.
Почва промёрзла почти по всей территории Казахстана. Талые участки сохраняются только в отдельных районах юга. Наибольшая глубина промерзания зафиксирована на северо-западе, северо-востоке и в центральных областях — от 125 до 148 сантиметров.
За холодный период количество осадков превысило норму в основном на севере и востоке страны. Ниже нормы осадки отмечены в западных, южных, юго-восточных и центральных регионах. По консультативному прогнозу, февраль и март 2026 года ожидаются тёплыми, с умеренным количеством осадков.
На основе этих данных синоптики определили регионы с разным уровнем паводкового риска.
Регионы с повышенным риском:
· Акмолинская область
· Северо-Казахстанская область
· Карагандинская область
· Восточно-Казахстанская область
· область Абай
Регионы со средним риском:
· Костанайская область
· Западно-Казахстанская область
· Актюбинская область
· Павлодарская область
· Туркестанская область
· Алматинская область
· область Ұлытау
· область Жетісу
Регионы с низким риском:
· Атырауская область
· Мангистауская область
· Кызылординская область
· Жамбылская область