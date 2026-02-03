Синоптики отмечают, что в регионе уровень осеннего увлажнения оказался выше нормы.

В РГП «Казгидромет» опубликовали предварительный прогноз по паводкам. При его составлении специалисты учитывали количество осадков, глубину промерзания почвы и наличие ледяной корки. Прогноз пока предварительный и будет уточняться по мере изменения погодных условий.

По многолетним наблюдениям, основной период половодья на равнинных реках приходится на конец марта — конец апреля. Случаев быстрого и массового таяния снега в феврале ранее не фиксировалось.

Синоптики отмечают, что в ряде западных и восточных регионов уровень осеннего увлажнения оказался выше нормы. В отдельных районах, особенно в горах, выпало более 150 мм осадков, что говорит о сильном переувлажнении почвы. При этом на севере, в центре и на юге страны уровень влаги в основном ниже нормы или близок к среднему.

Почва промёрзла почти по всей территории Казахстана. Талые участки сохраняются только в отдельных районах юга. Наибольшая глубина промерзания зафиксирована на северо-западе, северо-востоке и в центральных областях — от 125 до 148 сантиметров.

За холодный период количество осадков превысило норму в основном на севере и востоке страны. Ниже нормы осадки отмечены в западных, южных, юго-восточных и центральных регионах. По консультативному прогнозу, февраль и март 2026 года ожидаются тёплыми, с умеренным количеством осадков.

На основе этих данных синоптики определили регионы с разным уровнем паводкового риска.

Регионы с повышенным риском:

· Акмолинская область

· Северо-Казахстанская область

· Карагандинская область

· Восточно-Казахстанская область

· область Абай

Регионы со средним риском:

· Костанайская область

· Западно-Казахстанская область

· Актюбинская область

· Павлодарская область

· Туркестанская область

· Алматинская область

· область Ұлытау

· область Жетісу

Регионы с низким риском:

· Атырауская область

· Мангистауская область

· Кызылординская область

· Жамбылская область