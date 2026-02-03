На дорогах возможны гололёд и скользкие участки — будьте осторожны при движении.

По данным gismeteo.kz, завтра, 4 февраля, в западных регионах Казахстана ожидается холодная зимняя погода с сильными морозами, умеренными ветрами и переменной облачностью.

В Уральске погода будет морозной и облачной. Днём температура воздуха поднимется до около −7…−8 °C, а ночью опустится до −24 °C и ниже. Возможны незначительные осадки и слабый ветер около 5–6 м/с.

В Атырау и районах области также ожидаются низкие температуры: ночью около −13 °C, днём около −7 °C…−5 °C. Погода преимущественно облачная, возможен легкий снег. Ветер будет умеренным.

В Мангистауской области завтра прогнозируется более мягкая температура для зимы в регионе: днём около −2…+2 °C, ночью до −5 °C. Осадков в виде снега мало, возможен только небольшой снег или облачность.

В Актобе и области ожидается холодно: днём температура будет в пределах −5…−7 °C, а ночью опустится до примерно −10 °C…−12 °C. Состояние погоды — преимущественно облачно, без существенных осадков.