Оппонент девушки так же написал на неё встречное заявление.

По информации Telegram-канала Halyqstan, инцидент произошел в Актау в кафе Lemonade 31 декабря около 23:00.

Как утверждает девушка, опубликовавшая запись, конфликт начался после того, как персонал потребовал оплатить за испачканный диван 14 тысяч тенге. Платить она отказалась.

Наиболее активным участником происходящего она называет одного из мужчин, которого считает владельцем заведения.

– Он вырвал у меня из рук телефон и сказал, что забирает его в счёт ущерба. ...Меня таскали за волосы и волоком тащили по полу на глазах у посетителей. В конце меня просто вытащили на улицу — я осталась без обуви, без телефона и без личных вещей, — говорит девушка.

После инцидента она обратилась за медицинской помощью и подала заявление в полицию.

Оказалось, что встречное заявление написал и мужчина. В пресс-службе департамента полиции Мангистауской области сообщили, что по фактам умышленного причинения лёгкого вреда здоровью досудебные расследования завершены, уголовные дела направлены в суд.

– В ходе расследования установлено, что 31 декабря в одном из кафе между управляющим заведения и посетительницей произошёл словесный конфликт, который перерос в физическое противостояние. В результате инцидента обе стороны получили телесные повреждения. В ходе проверки установлено наличие побоев у участников конфликта, - сообщили в полиции.

Стражи порядка добавили, что 31 января дело было направлено в суд.