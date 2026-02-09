Юноша совмещает службу в морской пехоте с творчеством.

В Актауском гарнизоне военнослужащий срочной службы десантно-штурмового батальона морской пехоты Бакдаулет Куздибаев успешно сочетает армейскую службу с творческой деятельностью. О талантливом юноше рассказали в министерстве обороны РК.

Матрос был призван в военно-морские силы четыре месяца назад из Атырауской области и сейчас служит механиком-водителем. Интерес к рисованию у него появился еще в детстве: в школьные и студенческие годы он оформлял стенды, плакаты и настенные изображения.

Уже во время службы Куздибаев рассказал командирам о своем увлечении и получил поддержку, благодаря которой может развивать творческие способности в свободное время. По словам военнослужащего, он хочет оставить добрый след в своей воинской части, чтобы будущие поколения солдат знали и чтили героев национальной истории.

За время службы матрос создал несколько масштабных работ, посвященных известным батырам и ханам. Одно из полотен он посвятил легендарному полководцу Бауыржану Момышулы.

Пример Бакдаулета Куздибаева показывает, что даже в условиях строгого армейского распорядка, боевой подготовки и интенсивных тренировок можно находить время для творчества и самореализации.