В общекомандном зачёте сборная Казахстана заняла 4 место.

8 февраля в китайском городе Тяньцзинь завершился XII чемпионат Азии по лёгкой атлетике в помещении. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.

Сборная Казахстана по итогам соревнований завоевала семь медалей и заняла четвёртое место в общекомандном зачёте.

Золотые медали:

женская эстафета 4 на 400 метров в составе Аделины Земс, Марии Шуваловой, Анны Шумило, Кристины Кондрашовой;

Нора Джеруто Тануи в беге на 3000 метров;

Алина Чистякова в семиборье.

Серебряную медаль в копилку сборной принесла Надежда Дубовицкая, показавшая второй результат в прыжках в высоту.

Бронзовые медали:

Мария Ефремова в тройном прыжке;

Нора Джеруто Тануи в беге на 1500 метров;

мужская эстафетная команда 4 на 400 метров в составе Мади Токенова, Эльнора Мухитдинова, Андрея Соколова и Вячеслава Земса.

Общекомандный зачёт:

1 место: Китай (10 золотых, 11 серебряных и 13 бронзовых медалей);

2 место: Катар (4 золотые медали);

3 место: Япония (3 золотые, 6 серебряных и 2 бронзовые медали);

4 место: Казахстан (3 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые медали).