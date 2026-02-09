8 февраля в китайском городе Тяньцзинь завершился XII чемпионат Азии по лёгкой атлетике в помещении. Об этом сообщает пресс-служба Дирекции развития спорта Министерства туризма и спорта РК.
Сборная Казахстана по итогам соревнований завоевала семь медалей и заняла четвёртое место в общекомандном зачёте.
Золотые медали:
женская эстафета 4 на 400 метров в составе Аделины Земс, Марии Шуваловой, Анны Шумило, Кристины Кондрашовой;
Нора Джеруто Тануи в беге на 3000 метров;
Алина Чистякова в семиборье.
Серебряную медаль в копилку сборной принесла Надежда Дубовицкая, показавшая второй результат в прыжках в высоту.
Бронзовые медали:
Мария Ефремова в тройном прыжке;
Нора Джеруто Тануи в беге на 1500 метров;
мужская эстафетная команда 4 на 400 метров в составе Мади Токенова, Эльнора Мухитдинова, Андрея Соколова и Вячеслава Земса.
Общекомандный зачёт:
1 место: Китай (10 золотых, 11 серебряных и 13 бронзовых медалей);
2 место: Катар (4 золотые медали);
3 место: Япония (3 золотые, 6 серебряных и 2 бронзовые медали);
4 место: Казахстан (3 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые медали).