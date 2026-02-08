В некоторых регионах ожидается дождь.

Какой будет погода на западе Казахстана 9 февраля

По данным сайта world-weather.ru, 9 февраля в Западно-Казахстанской области ожидается морозная погода с небольшим снегом и облачностью. Днем около –6…–8 °C, ночью температура может опускаться до –12…–13 °C, возможен снег.

В Атырауской области будет облачно, без значительных осадков. Днем воздух прогреется примерно до 0…–1 °C, ночью — до –5…–7 °C; осадки маловероятны, облачность преобладает.

В Актюбинской области небольшие осадки в виде снега. Температура воздуха днем -4 градуса, ночью до -8.

В Мангистауской области синоптики прогнозируют осадки в виде дождя. Днем воздух прогреется до +4 градусов, ночью похолодает до -2.