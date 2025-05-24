На сайте электронной бирже труда школьники также могут пройти бесплатные образовательные курсы.

Министр труда и социальной защиты населения РК Светлана Жакупова сообщила, что подросткам в возрасте от 14 до 18 лет разрешено официальное трудоустройство. Таких школьников в стане более 1,4 миллионов в том числе более 26 тысяч — учащихся с дополнительными потребностями. По ее словам, больше всего подростков устраиваются на работу в южных регионах страны. И больше всего они работают в торговле и предоставляют услуги по проживанию и питанию.

— Для обеспечения занятости, учащихся в предстоящий каникулярный период предлагаются следующие мероприятия – подбор подходящих вакансий посредством Электронной биржи труда, онлайн-обучение, организация общественных работ и профессиональная ориентация, — сказала Светлана Жакупова.

Министр пояснила, что на платформе Электронной биржи труда – enbek.kz создан специальный раздел «Мои летние каникулы». В нем школьники и студенты регистрируются, создают свой личный кабинет, размещают резюме и ищут подходящие вакансии. Детям до 16 лет регистрацию и создание личного кабинета делают законные представители. Сайт предлагает безопасный поиск работы и помогает сформировать трудовые навыки. А на сайте Skills.Enbek подростки могут бесплатно и платно пройти разные курсы чтобы приобрести новые навыки. Сегодня на платформе более 1,2 тысячи курсов, из которых 322 бесплатные, 137 курсов представлены на государственном языке.