Пост акима Алматы занял 51-летний Дархан Сатыбалды. До назначения он занимал должность первого заместителя руководителя Администрации Президента Республики Казахстан.
– Назначить Сатыбалды Дархана Амангелдыулы акимом города Алматы, освободив от ранее занимаемой должности, - говорится на сайте Акорды.
Напомним, ранее Токаев освободил Ерболата Досаева от должности главы южной столицы.
Дархан Сатыбалды родился 26 марта 1974 года, окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт имени Сейфуллина, Казахский гуманитарно-юридический университет. Экономист-менеджер, юрист.