«Я своей профессии не стесняюсь»: жительница Уральска 23 года убирает улицы города

Каждое утро работники коммунальной службы выходят на улицы, чтобы город оставался чистым – даже если никто этого не замечает.

Рабочие профессии — основа любого общества. Строители возводят дома, электрики обеспечивают светом, слесари чинят оборудование. Но есть и те, чей труд остаётся незаметным, хотя без них жизнь была бы менее комфортной. Например, коммунальщики — люди, которые убирают улицы и заботятся о чистоте в городе.

Мы поговорили с 65-летней Динакуль Муратовой — бригадиром команды в Уральске, которая каждый день убирает мусор, чистит дороги от снега и льда.

На фото Динакуль Маратова

Динакуль апа пришла в коммунальную службу в 2002 году. Начинала рабочей, а потом стала бригадиром — начальство заметило её ответственность и трудолюбие.

— Отсюда я ушла на пенсию, но до сих пор работаю, потому что мне нравится моя работа. Она физически тяжёлая, но полезная для здоровья. Мне нравится природа, и я люблю трудиться на свежем воздухе. Дети говорят мне: «Если есть здоровье, то не сиди без дела, а то заболеешь. Ты же привыкла работать». Мне нравится здесь, профессию менять не хочу. Училась я вообще в текстильном техникуме, даже работала в шерстераспределительном цехе. Потом вышла замуж и пришла работать сюда. Я своей профессии не стесняюсь, мне она нравится, — рассказала Динакуль Муратова.

В её бригаде восемь человек — две женщины и шесть мужчин. В основном это люди предпенсионного возраста. Молодые тоже приходят, но быстро уходят — не справляются с нагрузкой.

— В сильный мороз мы тоже работаем: убираем снег, посыпаем дороги. Как только закончим, можно идти домой. Молодёжь сюда не идёт — не выдерживают. А мы, старшее поколение, терпим. Молодые работают по два-три дня и устают. Рабочие профессии нужны, ведь не каждый сможет ежедневно колоть лёд или собирать мусор. А вот мусорят в городе много, особенно молодёжь. Старшее поколение так не делает — у нас было другое воспитание. Бывает, днём уберём парк, а наутро там снова фантики и бумажки разбросаны. Тяжело ещё убирать мусор после собак, которые растаскивают его из урн, — говорит Динакуль Муратова.

По её словам, за один день её бригада убирает всю площадь стелы и не уходит домой, пока не закончит работу. Если территория большая или снега много, команда делит участок и, если необходимо, убирает его за два дня.

Напомним, президент Казахстана объявил 2025 год Годом рабочих профессий. В этот период планируется провести реформу системы технического и профессионального образования. Глава государства подчеркнул необходимость того, чтобы люди, добившиеся успеха честным и усердным трудом, всегда пользовались уважением и почётом. Также Год рабочих профессий будет способствовать продвижению в обществе идей трудолюбия и профессионализма.