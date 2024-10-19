Стихия бушевала: уральские спасатели пробирались по ледяной воде, показывая путь машине с людьми

34-летний Султанов служит пожарным уже 12 лет и за это время спас множество жизней. 28 марта 2024 года его и еще 20 спасателей отправили в Каратюбинский район для эвакуации людей и откачки воды. В 10 километрах от села Каратобе затопило участок трассы длиной три километра, связь с этим местом была прервана.

Сегодня, 19 октября, в профессиональный праздник спасателей редакция "МГ" поздравляет всех, кто причастен к этому дню, и рассказывает об одном из героев — Манарбеке Султанове.



Во время весеннего паводка 2024 года, когда стихия разрушала дома и затапливала дороги, на помощь пришли те, чья профессия — спасать жизни. Среди них был заместитель начальника пожарной части №8 Манарбек Султанов. Он не только эвакуировал людей из пострадавших районов, но и взял на себя роль лидера в этот критический момент. Султанов прошел около двух с половиной километров по размытой дороге, ведя за собой автобус с эвакуированными сельчанами, несмотря на то, что в некоторых местах ледяная вода доходила ему до груди. Для мужчины это был всего лишь рабочий день, хотя для многих его поступок стал примером истинного героизма.





На фото Манарбек Султанов.

34-летний Манарбек Султанов служит пожарным уже 12 лет и за это время спас множество жизней. 28 марта 2024 года его и еще 20 спасателей отправили в Каратобинский район для эвакуации людей и откачки воды. В 10 километрах от села Каратобе затопило участок трассы длиной три километра, связь с этим местом была прервана.

— Проезд по затопленной дороге был опасен, но другого пути не было, вокруг была вода. Я вместе с командиром отделения прокладывал ориентир, чтобы техника не съехала с дороги. Мы привязались веревками и пошли вперед, расчищая лед с дороги. Несмотря на холодную воду, мы продолжали, показывать путь — для нас это была обычная смена, и мы не считаем себя героями, - рассказывает спасатель.

Для Манарбека Султанова, который уже много лет посвятил себя делу спасения, этот день не стал исключением. Он с готовностью делится воспоминаниями о своей работе, где каждый вызов — это не просто задача, а настоящая борьба за жизни людей.

— После окончания академии я начал работать в первой пожарной части, и моя первая смена прошла спокойно — горела только сухая трава. Но через два дежурства нас вызвали к пожару в районе мясокомбината: горел частный дом, и огонь перекинулся на веранду соседнего. Сообщалось, что в доме могут находиться два человека. Когда мы вошли в здание, было страшно, но адреналин и инстинкт спасения жизни взяли вверх. Если мы приехали на вызов, то обязательно потушим огонь. Этот дом мы тушили три часа, и сразу же отправились на следующий вызов — таких в ту смену было 17. Хотя обычно за сутки бывает около 10 вызовов. Это была одна из самых тяжелых смен, мы ехали с одного пожара на другой, — вспоминает Султанов.

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В семье Султанова пожарных не было: его мама работает крановщицей на заводе "Зенит", отец — на производстве щебня, а младший брат — охранник. С детства Манарбек наблюдал, как за домом часто горел камыш, и ему всегда было интересно, как работают пожарные. Как он сам говорит, ему повезло попасть в академию. Сейчас у него трое детей, и хотя сыновья пока слишком маленькие, чтобы понимать, чем занимается их отец, спасатель не возражал бы, если бы они пошли по его стопам.

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Манарбек Султанов считает, что спасатель должен быть храбрым, решительным и физически сильным. Он и его коллеги не подсчитывают, сколько жизней они спасли, и не видят в этом героизма — для них это просто работа. Руководство иногда награждает их грамотами, медалями или премиями, но для самих пожарных важнее — выполнение задачи. К слову, у этих смелых пожарных есть интересное суеверие: если после вызова сразу помыть машину, это к тому, что будет еще один выезд. А если на дежурство пришел в новой форме, тоже стоит ждать вызова.

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Когда пожарный входит в горящее здание, его первым делом интересуют шкафы и кровати — именно там могут прятаться напуганные дети. Всё это делается наощупь, при этом вес снаряжения составляет около 30 килограммов.

Рабочий день пожарных строго регламентирован, чтобы обеспечить высокую готовность к любым вызовам. Распорядок помогает поддерживать физическую форму и теоретические знания, необходимые для реагирования на чрезвычайные ситуации.

Рабочий распорядок пожарных начинается с развода и сдачи смены в 6:00. С 9:00 до 11:00 они проходят теоретические занятия по тушению пожаров, с 11:00 до 13:00 — тренируются в отработке нормативов, а с 13:00 до 14:00 — обедают. Дежурные пожарные спят с 22:00 до 6:00, но спят в одежде, чтобы в случае вызова быстро прибыть на место.

Хотя Манарбек Султанов занимает руководящую должность и работает по шестидневке, он всегда готов оперативно выехать на вызов. Даже если пожар потушен до их прибытия, они обязательно проверяют, все ли в порядке.