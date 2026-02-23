В 2025 году услуги такси в регионе подорожали всего на 3,3%, тогда как в среднем по стране рост составил 17%.

По данным energyprom.kz, в 2025 году такси в Казахстане перевезли 174,5 миллиона пассажиров. Это в 2,4 раза больше, чем в 2024 году, и в 3,5 раза больше, чем в 2023-м. Рост стабильный, а не разовый. Например, в январе 2026 года услугами такси воспользовались 22,9 миллиона человек — это в 2,1 раза больше, чем в январе прошлого года. Значит, тенденция сохраняется.

Основной пассажиропоток приходится на Алматы и Астану. В 2025 году в этих двух городах перевезли 60,7 миллионов человек — это больше трети от общего числа по стране. Меньше всего поездок зафиксировано в Улытауской области — 1,4 миллиона за год. Также в числе регионов с наименьшими показателями — Северо-Казахстанская (2,7 млн) и Восточно-Казахстанская (3,5 млн) области. Это связано с меньшей плотностью населения и более слабым присутствием сервисов такси.

Доход такси по стране в 2025 году составил 186,1 миллиарда тенге. Почти половину этой суммы обеспечили Алматы и Астана. Средняя стоимость одной поездки по Казахстану в 2025 году составила 1 100 тенге. В Алматы и Астане — около 1 400 тенге. Самые дорогие поездки были в Карагандинской области — в среднем 1 500 тенге. Самые дешёвые — в Кызылординской области, около 540 тенге.

В декабре 2025 года цены на такси выросли на 1,8% за месяц. В течение года тарифы повышались почти каждый месяц. Исключением стал август — тогда цены снизились на 0,3%. Самый резкий рост произошёл в июне — сразу на 4,7% за месяц. В целом за год услуги такси подорожали на 17% (годом ранее рост составлял 8,4%). Больше всего цены выросли в Туркестанской области — на 42,9%. Далее идут Акмолинская (37,7%) и Жетысуская (21,2%) области. Цены не изменились только в Павлодарской области. Самый небольшой рост зафиксирован в Актюбинской (2,7%), Западно-Казахстанской (3,3%) и Северо-Казахстанской (3,4%) областях.