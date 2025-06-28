Примечательно, что потребление яиц в городской местности значительно выше, чем в сельской.

Сколько яиц потребляют казахстанцы и во сколько это обходится?

За январь–май 2025 года фермеры страны обеспечили производство 1,8 млрд яиц. Из них 1,5 млрд яиц пришлось на сельскохозяйственные предприятия, ещё 232 млн — на хозяйства населения, сообщает аналитический сайт EnergyProm.

В региональном разрезе наибольший объём производства в секторе зафиксирован в Акмолинской области — 275,1 млн штук. В тройку лидеров также вошли Северо-Казахстанская область — 250,7 млн яиц и Карагандинская область — 247,9 млн.

По итогам января–апреля 2025 года местные компании обеспечили спрос на свежие яйца в скорлупе (внутренние продажи плюс экспорт) на 93,8%.

Говоря о потреблении яиц, отметим: в первом квартале текущего года на каждого казахстанца пришлось в среднем 51,6 яйца. В региональном разрезе наибольшее потребление зафиксировано в Акмолинской области, где сконцентрировано и значительное производство — 75 штук в квартал в среднем на человека. На втором и третьем местах — Карагандинская область (70,4 штуки на душу населения) и Северо-Казахстанская область (68,2 штуки).

Наименьший уровень потребления наблюдается в Туркестанской области — 41,6 яйца на человека в квартал, а также в Мангистауской и Кызылординской областях — по 42,1 яйца в каждой.

Примечательно, что потребление яиц в городской местности значительно выше, чем в сельской: 56,8 против 42,7 штук на человека. В то же время расходы домохозяйств на яйца составили в среднем 10,5 тысяч тенге в квартал на семью.

Больше всего денег на этот полезный продукт в региональном разрезе тратят жители Улытауской области. Далее следуют Туркестанская область, Шымкент, Астана и Алматы. Наименьшие расходы на яйца зафиксированы у жителей Костанайской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей.

Что касается цен, в мае текущего года средняя стоимость яиц первой категории в Казахстане составила 517 тенге за десяток. Среди крупных городов самые высокие цены зафиксированы в Алматы — 608 тенге, Конаеве — 605 тенге и Астане — 603 тенге. Самые низкие — в Кокшетау (430 тенге), Атырау (436 тенге) и Актобе (450 тенге). В месячной динамике лишь в Алматы и Астане цены остались на уровне апреля. В остальных регионах зафиксировано снижение. В годовом выражении наибольший рост цен наблюдался в Карагандинской области, наименьший — в Астане. При этом в девяти регионах зафиксировано снижение цен.



