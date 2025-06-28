Общая сумма наложенных штрафов составила 3,5 миллиона тенге.

131 раз за два месяца нарушил ПДД житель Актобе

Полицейские Актобе выявили 27-водителя водителя автомашины Toyota c иностранным учетом, который за два месяца 131 раз нарушил правила дорожного движения. Общая сумма наложенных штрафов составила около 3,5 миллиона тенге. Автомобиль нарушителя был водворён на штрафстоянку.

Нарушения включали грубое несоблюдение ПДД: превышение скорости, неправильные манёвры и иные действия, создающие угрозу участникам дорожного движения.

– С учётом частоты и характера нарушений, действия водителя могли привести к серьёзным дорожно-транспортным происшествиям с трагическими последствиями. Каждое нарушение — потенциальная угроза человеческой жизни, - сообщили в ДП региона.

Департамент полиции Актюбинской области призывает всех водителей соблюдать правила дорожного движения, быть предельно внимательными на дороге и помнить, что безопасность — ответственность каждого.