Всего в регионе насчитывается 3 291 чиновник.

Сколько госслужащих не хватает в ЗКО

Руководитель департамента агентства РК по делам государственной службы по ЗКО Мурат Байсалов сообщил, что на территории области функционируют 382 госоргана. Это один областной акимат, одна ревизионная комиссия, 14 маслихатов всех уровней, 327 местных исполнительных органов и 55 территориальных подразделений центральных госорганов.

Штатная численность госслужащих составляет 3 459 единиц, фактическая численность - 3 291. С начала текущего года на госдолжности назначено всего 311 человек. На госслужбе в регионе работают 1349 мужчин и 1 934 женщин. В области вакантными являются 168 мест.







