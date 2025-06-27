По данным РГП «Казгидромет», на севере, востоке области будет дождь, гроза, град и шквал. Ночью + 17 градусов, дождь. Ветер северо-западный: 20 м/с.
В Атырауской области переменная облачность. Без осадков. Днем +27. Ночью +17. Ветер северо-западный: 20 м/с.
В Актюбинской области переменная облачность. Дождь и гроза ожидаются на севере и области. Днем +22 градуса, ночью +15 градусов. Ветер юго-западный: 20 м/с.
В Мангистауской области переменная облачность. Без осадков. Температура воздуха днем составит +32 градуса, ночью +21. Ветер северо-западный: 20 м/с.
Фото: pixabay.com