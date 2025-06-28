Искусственный интеллект охватывает мир, он уже применяется в медицине, образовании, логистике и других сферах. Эксперты прогнозируют, что в ближайшие годы AI радикально изменит характер труда, форматы обучения и повседневную социальную жизнь. Казахстан не остаётся в стороне, демонстрируя одним из первых шагов внедрение искусственного интеллекта через университетскую среду. Второй год в AITU проходит летняя школа по искусственному интеллекту AI Summer School 2025, организованная при поддержке Общественного фонда NNEF и Благотворительного фонда Halyk Тимура Кулибаева.

- В 2024 году Общественный фонд NNEF совместно с Альянсом вузов, в состав которого входят: МУИТ, AITU, КБТУ, UIB, разработал образовательную программу по подготовке специалистов в области искусственного интеллекта, - рассказывает спикер от NNEF Лаура Саламат. Это бакалавриат и магистратура, и уже сейчас в IT-университетах идёт обучение по этим направлениям. Важно отметить, что именно университеты Альянса первыми в Казахстане запустили системную подготовку специалистов в области искусственного интеллекта. На сегодняшний день подобных инициатив в других вузах страны ещё не реализовано. Это свидетельствует о высокой динамике и гибкости Альянса, который оперативно реагирует на современные вызовы и потребности рынка.

- Помимо образовательных программ, наши вузы разрабатывают AI-ассистент, который будет помогать студентам с профориентацией. В МУИТ также действует исследовательская лаборатория искусственного интеллекта, занимающаяся прикладными исследованиями в интересах различных отраслей. Сейчас особенно важно, чтобы отрасли и государство начали активно вовлекаться в сотрудничество с университетами альянса, ведь мы, как образовательная экосистема, готовы предложить им инновационные проекты, кадры и исследовательскую базу.

– Мы инициировали создание отдельного закона, в котором речь идет не о системах и моделях, а об этических и организационнных аспекта использования AI, - говорит депутат Мажилиса Парламента РК Екатерина Смышляева. Этот закон станет первым машиночитаемый правовым актом. Надеюсь, с этого момента начнется новый этап становления и развития машиночитаемого права, а сам закон обеспечит предсказуемую среду для развития AI в Казахстане.

- AI Summer School 2025 уникальное образовательное событие, объединяющее руководителей, профессорский состав, исследователей вузов, а также IT-экспертов из разных стран, таких как Германия, Турция, Латвия, Украина и Казахстан, - рассказывает профессор из Турции Четин Эльмас. Принимаю участие во второй раз, и для меня это подтверждение серьёзной приверженности Казахстана развитию в сфере AI.

- Очень рад, что получил возможность приехать в Астану и поделиться своими знаниями с участниками школы, – рассказывает доктор философии (PhD) из Латвии Богдан Гайдабрус. Отдельно хочу поблагодарить за безупречную организацию, продуманную до мелочей, фонд Halyk Тимура Кулибаева и фонд NNEF, они инвестируют в будущее Казахстана. - Большую ценность имеет то, что обучение полностью покрывается за счёт спонсорской помощи это реальная поддержка, которая даёт преподавателям возможность освоить новые знания и применить их в работе, - делится ректор Университета UIB Анар Махметова. В школе обсуждаются не только технические аспекты, но и этика, правовые рамки, роль человека. Например, на втором дне выступала депутат, и стало понятно, что в стране уже идут законодательные инициативы в этой сфере. Это говорит о том, что AI входит в нашу жизнь на уровне государственной повестки.

Интерес к AI Summer School стремительно растёт: если в прошлом году в Летней школе по искусственному интеллекту участвовало около 60 человек, то в этом более 120. Это свидетельствует о стремлении Казахстана идти в ногу со временем. Хотя страна пока не входит в число мировых лидеров в этой сфере, она активно развивает потенциал. Такой прогресс стал возможен благодаря инициативам, реализуемым Общественным фондом NNEF и Альянсом вузов, а также при ключевой поддержке частного сектора, которую обеспечивает Благотворительный фонд Halyk Тимура Кулибаева.



