На новом кокпар-стадионе, открытом при поддержке компании Qyzylsha Zher агрохолдинга "К-Агро", собрались десятки наездников и сотни зрителей. Стадион площадью 1 гектар рассчитан на 300 мест и стал площадкой для республиканских соревнований по национальному спорту, передает Atameken Business.

Компания на протяжении нескольких лет поддерживает развитие кокпара и местную команду, а теперь подарила жителям арену, где будут тренироваться будущие чемпионы.

Пока на стадионе проходил кокпар, в нескольких километрах оттуда шел сбор сахарной свеклы. Qyzylsha Zher возрождает в регионе свеклосахарное производство – от фермерских хозяйств до переработки на местных сахарных заводах. Так в Жамбылской области формируется новая экосистема: производство, технологии и социальные инициативы.

Сахарная свекла всегда считалась одной из главных культур Жамбылской области. Сегодня ее потенциал возвращает частный бизнес. Компания Qyzylsha Zher, входящая в агрохолдинг K-Agro Тимура Кулибаева, построила в регионе полный цикл – от семян до готового сахара. Это редкий пример, когда частный инвестор взял на себя не только выращивание, но и переработку внутри области. Такой подход создает рабочие места, повышает урожайность и обеспечивает региону экономический рост.

Сахар как стратегический продукт

Сахарная свекла – единственная культура в Казахстане, из которой получают сахар – продукт, напрямую связанный с продовольственной безопасностью страны. В отрасли немало проблем: техника устарела, заводы перегружены, логистика сложна. Все это отражается на результатах – в 2024 году производство сахара составило 243,2 тыс. тонн, что на 3,8 % меньше, чем двумя годами ранее. При этом общий сбор свеклы достиг 1,3 млн тонн при средней урожайности 535,5 центнера с гектара.

Жамбылская область сегодня остается главным регионом, где свеклосахарное производство сохраняет динамику. Здесь собрано около 640 тыс. тонн свеклы, значительную часть урожая, около 450 тыс. тонн, переработал Меркенский сахарный завод. Развитие отрасли в регионе поддерживают и частные компании: Qyzylsha Zher внедряет новые технологии, обновляет технику и работает с фермерами, формируя сырьевую базу для переработки внутри области.

Технологии, которые меняют агробизнес

Сегодня Qyzylsha Zher обрабатывает 560 гектаров и развивает хозяйство не по привычным схемам, а с упором на технологии. Здесь важна не только площадь, а то, как используется каждый гектар: как поливается, обрабатывается, убирается. Для этого внедрены системы Valley (США), которые обеспечивают точное дозирование воды, комбайны Holmer (Германия) ускоряют уборку без потерь, а техника John Deere, Zoomlion, МТЗ и Väderstad поддерживает стабильную работу на всех этапах сезона.

Используются семена KWS, известные своей устойчивостью, а системы точного орошения и водосбережения позволяют сохранять плодородие и равномерное созревание. За всем этим стоит собственная инженерная команда, которая обслуживает машины прямо в полях и внедряет цифровые решения, включая агродроны DJI, применяемые уже третий сезон.

В этом году в регионе ожидают сбор 250-280 тысяч тонн свеклы, и Меркенский завод готов переработать весь объем урожая.

Меркенский завод: якорь для региона

Меркенский сахарный завод остается сердцем свеклосахарного кластера Жамбылской области. Номинальная мощность переработки – 3000 тонн свеклы в сутки и 600 тонн сахара-сырца. В сезон здесь трудятся около 550 человек.

Завод принимает урожай не только с полей региона Qyzylsha Zher, но и от десятков фермерских хозяйств – по сути, на нем держится весь региональный цикл переработки. Благодаря этому сельхозпроизводители уверены, что их урожай не пропадет, а будет переработан и реализован внутри страны.

Однако сегодня мощности предприятия работают на пределе, и без обновления оборудования дальнейший рост невозможен. Поэтому в планах – модернизация технологических линий с участием министерства сельского хозяйства и акимата области. Речь идет не просто о ремонте, а о переходе на более энергоэффективное производство, которое позволит увеличить объемы и повысить качество сахара. Для Жамбылской области это не формальность – завод остается тем самым объектом, который обеспечивает работу сельхозкластеров.

Социальные инициативы и развитие села

Для Qyzylsha Zher развитие региона не ограничивается производством. Компания последовательно инвестирует в социальную инфраструктуру – школы, детские сады, колледжи и спортивные объекты.

В колледже № 10 города Шу при ее поддержке открыт кабинет агрономии с лабораторией. Здесь готовят специалистов, которые смогут работать на современных агропредприятиях. Несколько студентов проходят обучение в Турции за счет агрохолдинга и после возвращения получат место в системе K-Agro – это первый шаг к формированию собственной школы кадров.

Компания помогает и в повседневных вопросах. Осенью предприятие обеспечило школьными принадлежностями 60 детей из малообеспеченных семей, а в одном из детских садов установило трансформаторное оборудование, чтобы зимой не было перебоев с электричеством.

Отдельное направление – поддержка спорта и традиций. При участии Qyzylsha Zher в ауле Белбасар появился новый кокпар-стадион, который стал площадкой для районных соревнований. Годом ранее в селе обновили спорткомплекс, закупили современный инвентарь, и по этому случаю прошло торжественное мероприятие, на которое приехал Шавкат Рахмонов, казахстанский боец смешанных единоборств. Его визит стал заметным событием для молодежи и напоминанием о том, что спортивный рост возможен и в небольших аулах.

Пример Qyzylsha Zher показывает, что развитие аграрного сектора идет не через расширение площадей, а через технологии, выстроенные цепочки и вовлеченность местных сообществ. Сегодня поле – это не просто гектары, а часть инновационной системы, где производство, переработка и образование работают вместе. Такой подход меняет не только экономику региона, но и представление о том, каким может быть современное сельское хозяйство.