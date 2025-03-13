Бектенов проверил процесс реализации создания ядерного кластера в области Абай

Главе правительства доложили о подготовке к строительству первой в Казахстане АЭС.

По информации 24.kz, премьер-министр посетил Национальный ядерный центр, где провел совещание по энергетической безопасности. На нем обсудили ключевые проекты по мирному использованию атомной энергии.

Центр является ведущей научно-исследовательской организацией, специализирующейся на вопросах атомной энергетики и радиационной экологии.

Главе правительства доложили о подготовке к строительству первой в Казахстане АЭС.

13 марта профильное министерство разработало проект Комплексного плана по подготовке высококвалифицированных кадров для строительства, эксплуатации и технического обслуживания АЭС.

По итогам совещания Бектенов дал ряд поручений.

— НЯЦ имеет самую крупную в регионе экспериментальную базу. У нас два исследовательских ядерных реактора, установка токамак КТМ, экспериментальные центры для проведения уникальных экспериментов, значимые лабораторные корпуса для аналитических исследований. Также у нас есть самая большая в мире природная лаборатория — Семипалатинский испытательный полигон, — сказал Эрлан Батырбеков, генеральный директор РГП «Национальный ядерный центр РК».

Бауыржан Чектыбаев, начальник отдела термоядерных реакторов РГП «Национальный ядерный центр РК» добавил, что они находятся на комплексе токамак КТМ.

Данная установка относится к установкам управляемого термоядерного синтеза и предназначена для проведения широкомасштабных испытаний перспективных материалов для будущих термоядерных реакторов. В частности, это плазмообращенные материалы.

На сегодняшний день разработка таких материалов достигла кульминации и приблизилась к созданию управляемого термоядерного реактора, который является источником чистой энергии и имеет безграничные запасы топлива.

Ранее стало известно, когда состоится встреча Токаева и Путина в Уральске.



