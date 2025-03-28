Фонд Halyk реализует масштабные инфраструктурные проекты в Мангистауской области

В условиях дефицита водных ресурсов и необходимости диверсификации экономики Мангистауской области, фонд Halyk демонстрирует системный и устойчивый подход к решению ключевых инфраструктурных задач. С 2023 года на развитие региона было направлено более 4,5 млрд тенге, что позволило реализовать ряд социально и экономически значимых проектов.

Одним из приоритетных направлений деятельности фонда стало улучшение доступа к питьевой воде. В селе имени Сайына Шапагатова построена опреснительная установка, благодаря которой около 25 000 жителей получили стабильный источник чистой воды. Этот проект стал важным шагом в повышении уровня жизни и санитарных условий в отдалённых сельских населённых пунктах.

Восстановление Бейнеуского зернового терминала стало следующим этапом в развитии региональной логистики. Терминал мощностью до 2 млн тонн в год включает в себя мукомольное производство и ориентирован на экспорт зерна и продуктов переработки в Узбекистан, Таджикистан, Афганистан и страны Прикаспийского региона. Это значимое укрепление экспортного потенциала Мангистауской области и вклад в продовольственную безопасность.

Наряду с водоснабжением и логистикой, фонд Halyk инвестирует в образовательную и спортивную инфраструктуру, включая строительство и оснащение школ, а также создание современных спортивных площадок. Все реализуемые инициативы направлены на обеспечение базовых потребностей населения и улучшение качества жизни.

Также в регионе осуществляется поддержка проектов по развитию сельского хозяйства. При этом акцент делается на рациональное использование ресурсов с учётом климатических особенностей региона и потребностей рынка.

Подход фонда Halyk основан на эффективности и измеримом результате. Все проекты ориентированы на долгосрочное воздействие, имеют конкретные показатели реализации и находятся в стадии активной эксплуатации. На фоне заявлений о необходимости модернизации инфраструктуры, данные инициативы демонстрируют практическую реализацию комплексных решений в интересах региона.